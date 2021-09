Limay Blanco comparte petición de medicamentos de madre cubana para su hija de un año

Limay Blanco y niña para la que se pidieron medicamentos. Foto © Limay Blanco / Facebook

El humorista cubano Limay Blanco compartió en redes sociales el martes la petición de medicamentos de una madre “desesperada” en La Habana, quien los necesita para su niña pequeña de solo un año.

Blanco publicó el mensaje de la mujer, donde explica que la menor padece “un catarro y una tos que no se le quita” y que acudió al humorista debido a que comúnmente se hace eco de peticiones similares y con resultados positivos.

Según refiere, la doctora le recomendó ambroxol en jarabe, además de ciproheptadina y aseguró que andaba “como loca buscando” porque “la verdad es que lo necesito mucho”. Horas después, una usuaria agradece en los comentarios al humorista, pues asegura que ya tenía el medicamento en sus manos y podía hacérselo llegar a la madre.

“Limay, haces un trabajo maravilloso, Dios te bendiga siempre y a tu familia por usar el poder que tienes en las redes para ayudar a personas que lo necesitan, eres un ser humano maravilloso”, comentó una internauta.

Sin embargo, otros cuestionan al humorista por no responder a sus mensajes solicitándole apoyo. El propio Limay Blanco les pide comprensión, ya que él solo recibe muchas peticiones semejantes en medio del complejo panorama de desabastecimiento que atraviesa hoy el país.

Las redes sociales desempeñan un papel importante actualmente en Cuba para cubrir algunas necesidades de personas ante la escasez de recursos en medio de la peor ola de coronavirus desde el inicio de la pandemia el año pasado.

Recientemente, instó a las personas que van a buscar medicamentos a su casa a donar alguno que no les hiciera falta “para que la obra no pare”. “¿Ustedes se acuerdan cómo estaba eso? Eso estaba lleno. Ahí casi no quedan medicamentos”, dijo en un vídeo al mostrar la disminución del volumen de medicamentos disponibles para ayudar a personas necesitadas.

A finales de agosto, el humorista comunicó que había sufrido un accidente en su automóvil, con el que frecuentemente transportaba medicinas, efectos eléctricos y materiales de construcción con el objetivo de auxiliar a familias cubanas. El vehículo quedó afectado y Limay Blanco lamentó lo sucedido. “Se me jodió el carga bloques, la ambulancia blanca”, expresó.