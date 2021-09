Crece incertidumbre entre viajeros que no pudieron volar a Cuba desde Tampa por problemas con la prueba PCR

Fernando Valero, uno de los viajeros afectados, en su caso residente en Cuba (i) y Avión de Southwest (referencia) Foto © Flickr/Tomas del Coro

La veintena de viajeros que no pudieron abordar el sábado un vuelo de Southwest, en Tampa, porque la aerolínea estimó que las pruebas PCR que tenían no eran válidas porque no son aceptadas en la isla, continúan a la espera de una solución.

“Mi tío ahora mismo no tiene dónde quedarse, él es ciudadano cubano. Él no es residente en este país", dijo Olga Lozano en declaraciones a Telemundo 51 sobre la situación de su familiar, Fernando Valero, que había viajado a Miami en busca de busca de medicamentos, comida y productos de aseo para su familia en la isla, donde él también reside.

Tras llamar a la aerolínea, algunos de los afectados reportaron al citado medio que en Southwest les dijeron que “no tienen pasajes disponibles hasta febrero o marzo del 2022”. Se trata de una situación complicada en especial para los cubanos varados que no residen en Miami y que deben regresar a Cuba, en algún caso incluso con fecha próxima del vencimiento del visado.

“Él se hace este PCR el día 15 de septiembre a las 11:24 am, le dan el resultado el 16 de septiembre a las 6:36 am. Según el representante de Southwest, no cumple los requisitos porque no está 24 horas en el laboratorio”, se queja Lozano, que se pregunta: “¿Qué tiene mi tío que ver con que esa prueba se la den antes de tiempo, una prueba que dio negativa?”.

“Realmente aquí no tengo espacio donde estar, ni lugar, ni dinero prácticamente”, se lamenta Fernando Valero, que gastó 2,000 dólares en el billete a La Habana y al que le preocupa ahora el tiempo que se pueda extender su estancia en Estados Unidos.

La aerolínea, por su parte, emitió un comunicado -citado por Telemundo 51- en el que precisa que trabajan con los afectados.

“Nuestros equipos están trabajando con un grupo de clientes que viajaban entre Tampa y La Habana, a los que no se les permitió abordar el vuelo del sábado debido a preocupaciones sobre la validez de un tipo de pruebas COVID-19. Estas pruebas en particular no son aceptadas por el gobierno cubano”, indicó Southwest.

Una de las interrogantes que deja el caso a los afectados es ¿por qué la aerolínea aceptó los test al embarcar en Fort Lauderdale y luego en Tampa, al tomar el vuelo hacia La Habana, no?

El gobierno cubano exige desde el 10 de enero que los visitantes procedentes del exterior presenten un PCR negativo para entrar a la isla. El examen debe realizarse en las 72 horas previas al vuelo y solo son aceptados aquellos que se hacen en laboratorios certificados.

Desde comienzos de 2021, el gobierno cubano restringió los vuelos regulares y no ha informado todavía sobre el restablecimiento total del servicio, pues el país atraviesa todavía el peor pico de la pandemia de coronavirus. Este martes se reportaron 63 fallecidos y 8,289 nuevos casos de coronavirus.

En julio el gobierno cubano autorizó la libre importación de alimentos, productos de aseo y medicinas hasta finales de año, lo que promovió que los viajeros transporten una cantidad importante de equipajes en vuelos procedentes de EE.UU. y de otros países.

La libre importación de los citados artículos en viajes a Cuba entró en vigor el 19 de julio y estará vigente hasta el 31 de diciembre. Fue aprobada poco después de las históricas protestas antigubernamentales del 11 de julio y permite la entrada al país de tales productos sin aranceles y con el límite de cantidad y peso que establezca la aerolínea en la que se viaja.

Solo entre el 19 de julio y el 2 de agosto, los cubanos habían importado 112 toneladas de medicinas, alimentos y artículos de aseo.