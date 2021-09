Hijo de cubano desaparecido en Tampa envía mensaje a policía para que busquen a su padre

El hijo del cubano desaparecido en Tampa envió un mensaje desde la isla al Departamento de Policía de esa ciudad de la Florida para que busquen a su padre.

Julio Toledo pidió al jefe de la policía que “haga algo para encontrar a mi papá, que revisen el GPS de UBER, el registro de las llamadas de su celular, su tarjeta de crédito. Yo no quiero decirles cómo hacer su trabajo, sé que son muy profesionales, pero por favor, hagan algo”.

“Desde aquí, de Cuba, no puedo hacer mucho más, pero por favor compartan este video para que llegue hasta la policía, porque no es posible que una persona se desaparezca y no se pueda hacer nada”, añadió el joven en un video que compartió en el perfil de Facebook del grupo Latinos en Tampa.

Armando Borges Pupo, con paradero desconocido desde el 11 de septiembre, se comunicó por última vez con sus hermanos desde Miami, luego de hacer un viaje de UBER.

Captura de la publicación de Julio Toledo en Grupo Latinos en Tampa

“No tengo otra manera de hacer algo más desde aquí de Cuba, con mis pequeñas posibilidades. Me he hecho sentir en redes sociales y le doy gracias a todas esas personas que han compartido mi publicación y que haya llegado donde ha llegado”, añade nuevamente desde la isla su hijo, quien se siente muy impotente ante la súbita desaparición de su padre, quien nació en Mayarí, provincia de Holguín, el 10 de julio de 1966.

Igual el joven pidió los teléfonos del Departamento de Policía y del senador Marcos Rubio para comunicarse personalmente desde Cuba. “Si yo estuviera allá, otro gallo cantaría”, dijo, además.

Borges Pupo, de 55 años y conocido también como “Chichi”, habría viajado a Miami el 5 de septiembre, según el testimonio que dieron sus hermanos, Orquídea y Alexander Borges, a medios de Florida.

“La policía lo que nos dijo fue que si fuera un niño, si fuera una persona con problemas, una mujer, sí podían intervenir, pero que como era una persona normal no podían hacer nada”, sostuvo Alex Borges en declaraciones a Telemundo 49.

“El 5 de septiembre salió y me dijo a mí, que estuve hasta tarde con él aquí hablando, que iba a dar un viaje a Miami”, declaró Orquídea al citado medio. “Necesitamos saber, necesitamos que nos den una respuesta, la que sea”, reiteró.

“La última vez que él llamó, ya dijo que estaba ahí [en Miami], pero después ya, como no hubo más comunicación, no sabemos si él se movió de ahí para alguna parte o no sé”, amplió Alex Borges a América Noticias.

Según sus hermanos, con quien reside Borges Pupo en Tampa desde que llegó hace tres años a EE. UU, y su hijo Julio Toledo, que desde que se fue de Tampa a Miami, hasta el mismo 11 de septiembre, hablaron con Armando todos los días, pero luego el teléfono comenzó a dar que estaba apagado.