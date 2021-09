Ya está en la calle el disco Fuera de Vista Social Club de Maykel Osorbo y El Funky

Maykel Osorbo y El Funky Foto © Portada del disco "Fuera de Vista Social Club"

Fuera de Vista Social Club, el disco que recoge el trabajo colaborativo de los raperos cubanos Maykel Osorbo y El Funky, fue presentado este martes en las redes sociales de este último artista y está disponible para ser escuchado en la plataforma Spotify.

“Ya está en la calle el CD. Todo resumido en hechos reales vividos en esos tiempos de grabación, persecución y arrestos. Mi gente, es necesario que se riegue por toda Cuba y el mundo. Gracias a todos aquellos que de una manera u otra apoyaron en la creación de este CD. Escríbeme y te lo hago llegar”, publicó el rapero en su página de Facebook.

El disco cuenta con la colaboración de otros artistas del género, como las de AL2 el Aldeano y Raudel Escuadrón, quienes unen sus voces en el tema titulado ‘Silverio’, compuesto en honor al preso político del régimen cubano Silverio Portal Contreras, condenado a prisión en 2018 por los presuntos delitos de “desacato y desorden público”, y cuya liberación exigió este tema, así como la sociedad civil cubana y organismos internacionales.

Entre los grupos que más activamente se solidarizaron con Silverio, estuvo el Movimiento San Isidro (MSI), del cual forman parte El Funky y Maykel Osorbo. En octubre de 2020, Osorbo, Al2, El Funky y Raudel Escuadrón, acompañados por el violinista Luis Alberto Mariño y por Oldrich Barrueta en el teclado, estrenaron en internet el rap ‘Libertad’, dedicado a Portal Contreras y a todos los presos políticos en la Isla. El tema, renombrado, forma parte ahora de Fuera de Vista Social Club.

Entre los más conocidos del disco, el tema ‘Diazcarao’, dedicado al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, cuya grabación inicial y videoclip contaron con el apoyo del MSI. Es preciso recordar que por su activismo a favor de la libertad de expresión y creación, como miembros del MSI, ambos raperos han sufrido la represión del régimen. Actualmente, Osorbo está preso desde el 18 de mayo en la cárcel de 5 y medio en Pinar del Río, acusado de los presuntos delitos de “atentado, desacato y resistencia”.

Otro de los hits del disco es ‘De q me van a hablar’, una desgarradora canción en la que piden libertad para Cuba, reivindican su lucha por la democracia y los derechos humanos y resumen los colores de una Cuba cada vez más depauperada.

"¿De qué me van a hablar a mí de aquí, que estoy sufriendo lo que siento? La esclavitud de mi país por ti y represiones que no entiendo. ¿De qué me van a cuestionar a mí, si estoy sufriendo por mi pueblo? Sueño con un amanecer feliz y libertad para los presos", cantan los artistas cuestionando al régimen de la isla.

‘Imposible olvidar’, con Afrika Reina y El Fígaro; y ‘Los Tankes’, con Skiudys El Faraón, son otros de los temas del nuevo disco que cuentan con la colaboración de otros artistas del género urbano, conocidos por sus mensajes frontalmente contestatarios.

Completan el volumen otros temas como ‘Motín’, ‘Cubanos en Canadá’, ‘Vívela’, ‘Cóctel de Papaya’, ‘Yamila’ o ‘El aletazo de Alpidio’. Este último hace referencia a los acontecimientos del 27ENE, vividos frente al Ministerio de Cultura cuando el ministro Alpidio Alonso agredió a un grupo de jóvenes que pretendían dialogar con las autoridades, desencadenando luego una brutal represión por parte de la Seguridad del Estado. Entre los allí reunidos, se encontraban los raperos El Funky y Maykel Osorbo.

Con este último en la cárcel, pero conectado con sus amigos y activistas de la sociedad civil, a los que siempre envía mensajes en sus conversaciones, sale a la calle un disco que, como indica El Funky, resume el trabajo de estos últimos tiempos, marcados por la violencia y la represión de un régimen totalitario contra artistas, periodistas independientes y activistas de la sociedad civil cubana.

Con una fructífera y sólida carrera como raperos, Maykel Osorbo y El Funky vieron crecer el número de sus admiradores luego de colaborar en la creación del tema Patria y Vida, junto a los artistas Yotuel Romero, Descemer Bueno, y Alexander Delgado y Randy Malcom (Gente de Zona), que se convirtió en un himno para millones de cubanos que quieren un cambio en Cuba que traiga libertad, prosperidad y democracia en la isla.