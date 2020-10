Raperos Maykel Osorbo y El Funky piden libertad para Cuba en una desgarradora canción

Los raperos contestatarios cubanos Maykel Osorbo y El Funky estrenaron una desgarradora canción en la que piden libertad para Cuba, reivindican su lucha por la democracia y los derechos humanos y resumen los colores de una Cuba cada vez más desteñida.

"¿De qué me van a hablar a mí de aquí, que estoy sufriendo lo que siento? La esclavitud de mi país por ti y represiones que no entiendo. ¿De qué me van a cuestionar a mí si estoy sufriendo por mi pueblo? Sueño con un amanecer feliz y libertad para los presos", cantan los artistas al régimen de la isla.

En el tema, Maykel Osorbo –uno de los artistas más activos de la oposición en Cuba y más reprimidos por el Gobierno cubano– dedica unos punzantes versos a los activistas y organizaciones opositoras que viven en un acoso permanente por parte de la Policía política, sufriendo en carne propia la arbitrariedad e intolerancia del régimen a cualquier expresión diferente.

"Libertad para [Movimiento] San Isidro, para UNPACU, libertad para José Daniel Ferrer y Luis Manuel [Otero Alcántara] y a los que como él no aceptaron la derrota. Libertad pa'l compatriota y para aquel que murió peleando. Libertad para el Aldeano, para el Urbano, para los millones de presos que tiene mi pueblo cubano", rapea Maykel.

Con su lírica que cala hondo y transmite el dolor de una isla que se hunde en un pantano de represión y miseria, Osorbo también pide libertad "para los hermanos cubanos que están en la frontera", para las Damas de Blanco, los artistas, deportistas y para los que han perdido subida luchando por una Cuba Libre.

En una muestra de compasión, el rapero incluye en sus deseos de libertad a todos los "mongos y optimistas que creyeron que un dictador comunista, socialista, antagonista no iba a resultar tan asesino como los fascistas".

"Hay represión en mi caimán extrema, y el sistema te enajena, te censura, te encadena, te encarcela (...) la realidad de mi sistema se ha tornado gris y San Isidro se proyecta por un porvenir", es otro de los versos del artista.

La canción cierra con la sentencia de que "mientras la dictadura sea ley, la protesta seguirá siendo nuestro medio".

El video intercala imágenes en blanco y negro de ambos raperos con esposas en las manos y de varios activistas por los derechos humanos en Cuba, como Luis Manuel Otero, Claudia Genlui, Omara Ruiz Urquiola, Anamely Ramos, Iliana Hernández, Oscar Casanella, Tania Bruguera, María Matienzo, Esteban Rodríguez y Katherine Bisquet, entre otros.

En un reciente post en sus redes sociales, Maykel Osorbo aseguró a quienes lo siguen que "no me importa cuál pueda ser el desenlace que me depara el futuro, si de la libertad de mi país se trata. Gracias por seguir mi voz y sepan que aquí estaré mientras me quede un aliento de vida".