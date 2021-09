La Diosa tras nominación de "Patria y Vida" a dos Latin Grammy: "Me da alegría que estén ahí"

La Diosa y Gente de Zona con Yotuel en Patria y Vida Foto © La Diosa/ Instagram y GDZ/ Facebook

La cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, conocida popularmente como La Diosa de Cuba, se mostró feliz por las dos nominaciones que obtuvo el tema "Patria y Vida" en la actual edición de los premios Grammy Latinos.

"Yo quiero felicitarlos porque me da alegría que estén ahí y quiero que lo sepan", dijo la artista en su cuenta de Instagram.

"Patria y Vida" fue nominada a Canción del Año y a Mejor Canción Urbana, dos de las categorías más importantes del certamen, cuya ceremonia de entrega se celebrará el próximo 18 de noviembre en la ciudad de Las Vegas.

En el primer acápite compite con otras 11 propuestas de cantantes como J Balvin, Carlos Vives, Ricky Martin, Maluma, Alejandro Fernández y Pablo Alborán, entre otros. Por el premio a Mejor Canción Urbana fueron nominados cinco temas.

También los integrantes del dúo Gente de Zona mostraron su entusiasmo por la doble nominación y aclararon que la distinción no es para los artistas, sino para el pueblo de Cuba, que quiere su libertad.

"¡Por primera vez en la historia que el pueblo de Cuba está nominado a los Latin Grammy!", escribieron Randy Malcom y Alexander Delgado en sus redes sociales.

"Esto no es una nominación a nosotros, los artistas, es una nominación al pueblo de Cuba, que tanto añora su libertad. ¡Es una nominación de todos los que queremos la libertad de Cuba! ¡Esto es de Uds. mi gente!", añadieron.

Desde su estreno el 16 de febrero pasado, "Patria y Vida" se ha convertido en un himno que aboga por un cambio político en la Isla.

Con más de ocho millones de reproducciones en YouTube hasta la fecha, la canción interpretada por Yotuel Romero, el dúo Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky, es un símbolo de la lucha por el fin de la dictadura en Cuba, y como tal fue coreada por miles de manifestantes en las protestas desatadas el 11 de julio pasado en varias ciudades de la Isla.

"'Patria y Vida' no es una canción en contra de la revolución, esta es una canción a favor del pueblo y sí en contra de la dictadura", declaró Yotuel Romero recientemente, en respuesta a críticas del gobernante Miguel Díaz-Canel.

La Diosa y Yotuel anunciaron en junio que estaban trabajando juntos en una nueva versión del tema "Cuba Isla Bella", en la que se esperaba la participación de artistas del exilio cubano.

El exintegrante de Orishas aseguró entonces que esa canción merecía un cambio y que, por su contenido, debía ser interpretada por artistas cubanos "que verdaderamente sientan lo que significaría regresar a una Cuba libre, a ese momento en que Cuba ya es libre y tú te montas en el avión y ves La Habana".

Según explicaron ambos cantantes, La Diosa debía recopilar las peticiones de los cubanos en redes sociales de los artistas que quieren en la nueva versión, pero Yotuel adelantó que le gustaría incluir en el proyecto a Gloria Estefan, Amaury Gutiérrez, Willy Chirino, Al2, entre otros, en una especie de "We are the world".

"Yo creo que los cubanos están esperando esa versión y se las vamos a dar", dijo Yotuel.

