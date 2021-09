Pareja denuncia que no logran encontrar trabajo tras salir de la cárcel en Cuba

Tatiana Matos y Daniel Berrillé, una pareja de exreclusos residentes en Baracoa, en Guantánamo Foto © YouTube/screenshot-Cubanet

Tatiana Matos y Daniel Berrillé, una pareja de exreclusos residentes en Baracoa, en Guantánamo, aseguran no haber encontrado trabajo tras cumplir sus respectivas sentencias por falta de apoyo de las autoridades locales para reinsertarse en la sociedad.

“He ido varias veces a ver si me encuentran trabajo y nada. Varias veces, incluso, hice los papeles para empezar a estudiar de nuevo (…) y me dijeron que no porque ya tenía niños”, denunció en declaraciones a Cubanet la mujer, que fue condenada a un año de privación de libertad por el delito de proxenetismo.

La joven cuenta que incluso llegó a ir a la sede del gobierno local con sus tres hijos para intentar resolver la situación, pero nada consiguió.

Daniel Berrillé, esposo de Tatiana, fue sancionado a un año de privación de libertad por el delito de receptación y denuncia que tampoco ha podido encontrar trabajo luego de salir de prisión, lo que hace que sea muy difícil poner un plato de comida en la mesa. Ante la imposibilidad de ser contratado, sobrevive haciendo encargos para intentar alimentar a su familia.

Pese al incremento de los salarios, como parte de la aplicación de la Tarea Ordenamiento puesta en práctica a inicios de año, el poder adquisitivo de los cubanos ha disminuido sustancialmente tras el incremento de precios y la eliminación de subsidios. El salario mínimo en la isla en estos momentos es de 2,100 pesos mensuales y la pensión mínima es de 1,528.