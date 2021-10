Médico cubano Manuel Guerra denuncia coacción de la Seguridad del Estado por la protesta del 20N

El doctor cubano Manuel Guerra, conocido activista y voz crítica contra el régimen cubano en sus redes sociales, denunció este sábado la coacción que está ejerciendo la Seguridad del Estado contra los firmantes de la convocatoria de marcha pacífica del 20N.

“Denuncia Oficial... No más violaciones, no más coacción, no más injusticias. Respeten los preceptos constitucionales. Den tregua al pluralismo y a la democracia. VIVA CUBA LIBRE”, escribió Guerra en un post de Facebook en el que compartió una directa suya denunciando la represión desatada contra los activistas que suscribieron la convocatoria.

Tras la entrega de las misivas a intendentes y gobernadores, la respuesta de las autoridades cubanas no se hizo esperar. Según el Dr. Guerra, “varios fuimos amedrentados y algunos decidieron retirar sus firmas”.

“Los testimonios son diversos, algunos dicen que fueron requeridos por sus padres que recibieron la para nada grata visita de agentes de la Seguridad del Estado”, manifestó el galeno, uno de los firmantes de la solicitud presentad en la provincia de Holguín.

En una directa realizada a través de sus redes sociales, el joven doctor denunció las presiones que están recibiendo por parte de los represores del régimen aquellos que decidieron apoyar marcha cívica por el cambio convocada por el grupo Archipiélago para el 20N.

“Otros han sido citados en sus centros laborales y otros, como en mi caso, hemos sido investigados junto a allegados nuestros por agentes de la policía política”, afirmó el Dr. Guerra en su denuncia.

Citando las palabras del propio presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, quien el pasado 30 julio dijo ante las cámaras de la televisión cubana que “manifestarse, lejos de constituir un delito, constituye un derecho”, y amparado por el Artículo 56 de la Constitución, que recoge el derecho a la manifestación, libre expresión y asociación, Guerra defendió el derecho de la sociedad civil cubana de organizarse para exigir el fin de la represión, la violencia y la liberación de los presos políticos del 11J que no participaron en hechos violentos.

Utilizando la frase del dictador Fidel Castro, quien en mayo de 2000 dijo que “revolución es sentido del momento histórico” y “cambiar todo lo que haya de ser cambiado”, el médico cubano denunció la mentalidad retrógrada y la violencia de quienes pretenden acallar a los cubanos.

“Los que están llevando a cabo esta campaña de intimidación no son para nada revolucionarios, están obrando al nivel de hampones de una mafia organizada y nos están privando de nuestros propios derechos constitucionales”, aseguró.

“Hacer valer un derecho no es un delito, la coacción que ustedes están ejerciendo para perpetuarse en el poder, sí que lo es”, advirtió el activista antes de despedir su directa dando vivas a una “Cuba libre y democrática”.

Abiertamente crítico con la gestión de las autoridades de la pandemia de coronavirus, a finales de agosto, Guerra denunció que el jefe de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de la provincia Holguín amenazó con separarlo del sector de la salud.

“Quiero dejar claro a quien le encomendó la tarea al jefe de Recursos Humanos de Salud Pública Provincial de Holguín el pasado 23 de agosto de ‘separarme del sector de salud’, que no pienso abandonar mi labor, al menos no por las buenas como ya intentaron (van a tener que expulsarme y obviamente los voy a denunciar)”, subrayó el galeno.