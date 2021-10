Residente vuelve a arremeter contra J Balvin: Tu talento es hacer creer que tienes talento

Residente y J Balvin. Foto © Instagram de Residente / J Balvin

El rapero puertorriqueño René Pérez Joglar, ​conocido como Residente, envió un nuevo mensaje al colombiano J Balvin, en un polémico intercambio que comenzó luego de que este último llamara a boicotear los Latin Grammy 2021, asegurando que los prestigiosos galardones no valoraban a los artistas urbanos.

Desde su cuenta de Instagram, Residente publicó el sábado un video donde cuestiona la calidad del artista de Medellín. “Tengo que admitir de corazón que tienes un solo talento. Tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que tienes talento”, dijo el boricua.

Al comienzo del material, Residente responde a las palabras del padre de J Balvin, Álvaro Osorio, quien salió en defensa de su hijo tras las críticas del boricua.

“Primero, dile a tu viejo que, en vez de estar comparándote con el economista Peter Ducker, o como se llame, como si fueras un genio de la economía, que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio. No todo en la vida es dinero. Es importante el dinero, hace falta... Pero no todo es eso, también existe la honestidad, la lealtad”, expresó.

“Están los códigos de la calle, hablar de frente. Tener compasión por los demás”, agregó Residente, que luego quiso diferenciar su formación de la de J Balvin.

“Mi padre me educó con otros principios como, por ejemplo, amar a mi país por encima de todas las cosas, compartir lo que tengo con los demás. Esa es la diferencia entre tú y yo. Yo decido regalarles mi cerveza a los carritos de hot dogs, mientras que tú decides hacer un merch y hacerte de dinero a costa de sus empleos en vez de ayudarlos. Por eso somos distintos”, sostuvo.

Residente insistió en que J Balvin asumía “su rol de vendedor de hot dogs”, después de haber comparado su música con tal negocio. De igual modo, afirmó que un mensaje suyo sobre la situación en Colombia fue tomado vía WhatsApp por J Balvin, quien lo compartió en sus redes con su firma, sugiriendo que era de su autoría.

“Pensé que lo ibas a adaptar, pero no, lo pegaste tal cual, al garete”, sostuvo. También llamó “embustero” y “mentiroso” al antioqueño.

Según Residente, él acordó con Balvin borrar sus publicaciones y no subir algo más del asunto, pero, al día siguiente, el colombiano publicó una foto en Instagram frente a un carrito de hot dogs, en que de paso promocionó su nuevo tema remix con Sech y Daddy Yankee, "Sal y perrea". Para Residente, Balvin de ese modo no cumplió su palabra.

“Te explico, pa' que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”, había dicho Residente.

Otro de los que habló con Balvin y decidió eliminar sus publicaciones sobre el tema, fue el cubano Yotuel.

Balvin expresó su decepción al ver poca representación de reguetoneros en la lista de nominados a los Latin Grammy, por lo que pidió un boicot a la Academia Latina de la Grabación, pidiendo a los artistas de música urbana que no asistieran a los premios. “Los que tienen poder en el género ninguno debería ir. Es decir, todos, porque somos un movimiento”, dijo.

En la edición pasada, J Balvin fue el artista más nominado a los premios con 13 candidaturas, cifra que le hizo ganar un Récord Guinness al convertirse en el artista con mayor cantidad de nominaciones en una sola edición de estos galardones.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.