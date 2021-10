Larga cola en la reapertura de mercado en Cuatro Caminos con precios en MLC

Mercado de Cuatro Caminos Foto © Facebook CuatroCaminos Cimex / Michi García

El Mercado de Cuatro Caminos en La Habana se reinauguró este jueves con ofertas en moneda libremente convertible (MLC) y una larga cola de clientes esperaban en la calle su turno para poder entrar y acceder a la oferta.

La Corporación CIMEX compartió en la red social Facebook, fotografías con la renovada imagen del mercado en el que se pueden ver los anaqueles repletos, aunque de pocos productos.

Mercado de Cuatro Caminos / Facebook CIMEX

El merchandising de esta tienda en Cuatro Caminos hace el intento de simular que el centro comercial está muy surtido pero en verdad la oferta es bastante básica. La lista de productos a la venta es escueta, algo decepcionante en un edificio como ese que en la época republicana fue el mayor mercado de La Habana con oferta de todo tipo de víveres e insumos.

Mercado de Cuatro Caminos / Facebook CIMEX

Los administradores de la tienda compartieron un listado de los productos en venta para que las personas pudieran elegir si entraban o no, atendiendo a sus intereses. La cola de clientes que esperaban en la calle su turno para ser atendidos se extendía varias cuadras.

Productos a la venta / Facebook Donde hay en MLC / José Quevedo Smith

Una cubana ilustró en redes sociales la magnitud de la ingente cola con una foto y acompañó su publicación de un breve texto en el que se cuestiona de dónde sale el dinero que tiene la gente en Cuba.

"Yo no se de dónde sacan el dinero. Yo jamás he podido comprar en MLC (...) Realmente no me da la gana de jugar ese juego, la pura verdad, además de no tener tiempo para esto. Esta es la cola del Mercado de Cuatro Caminos hoy a las 10:39 am. Mientras esto siga así y la gente saque los dólares de los árboles, seguiremos padeciendo toda la vida", dijo la cubana.

Desde la semana pasada CIMEX anunció que reinauguraría un nuevo supermercado en moneda libremente convertible (MLC) en el centro comercial Cuatro Caminos, en La Habana.

Mercado de Cuatro Caminos / Facebook CIMEX

En las fotografías del local mostraban estantes rebosados de alimentos que van desde paquetes de hamburguesas de pollo, confituras, bebidas, refrescos y papel sanitario, hasta cereales, jugos y artículos de aseo, entre otros.

Mercado de Cuatro Caminos / Facebook CIMEX

El Mercado de Cuatro Caminos solo vendía en MLC equipos electrodomésticos y los alimentos eran en moneda nacional. Ahora toda la oferta es en divisas. El cambio en la moneda de pago de los productos llega en medio de una aguda crisis de alimentos en Cuba y a pesar de que el gobierno dijo al crear esas tiendas que serían por un tiempo limitado..

En el país es generalizada la escasez de víveres y productos de aseo, tanto en moneda nacional como en divisas. Las tiendas en MLC ofrecen los productos con un valor muy por encima de su precio en el mercado internacional. La mayoría de los cubanos no tienen acceso a estas tiendas, a pesar de las colas que se aprecian para entrar a ellas.