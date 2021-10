Reconocido científico cubano critica las tiendas MLC: "No se cumplió con la eliminación de la doble moneda"

"El CUC fue sustituido por el MLC, una moneda virtual que afecta en mucho al pueblo, pues no es legalmente intercambiable con el CUP, se adquiere solo a través del envío desde el extranjero, afectando a aquellos que no tienen la posibilidad de adquirirlo por esa vía y deben buscarla a través de un mercado sumergido con precios exorbitantes; pero esto último no es asequible a la mayoría", detalló el experto.