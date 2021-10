Médicos y activistas cubanos exigen liberación inmediata del doctor Manuel Guerra

Piden liberación inmediata del doctor Manuel Guerra. Foto © Facebook/Manuel Guerra

Médicos y activistas cubanos exigen la liberación de doctor Manuel Guerra, detenido este sábado por las autoridades de la provincia de Holguín por el presunto delito de desacato.

En sus perfiles de Facebook colegas del doctor Guerra expresan su desacuerdo con la detención por parte de la policía del citado territorio del oriente de la isla.

“No creo que haya un motivo para esposar a un médico en plena calle con su bata puesta. Nosotros no somos iletrados ni delincuentes, y, aunque no haya sido a mí, me duele ver a mi compañero en tela de juicio. Sea cual sea el motivo, todo el mundo merece libertad de expresión y pensamientos. Él no ataca ni daña a nadie, solo defiende lo que para él es justo”, expuso este domingo en Facebook el doctor Yaniel Villoch Rodríguez, quien también exigió la liberación de su colega.

Igual la doctora Lianela Martínez exigió en su red social “la liberación inmediata del doctor Manuel Guerra, preso injustamente en la provincia de Holguín”.

A este reclamo también se unió el doctor Rafael Alejandro Fuentes Sánchez, quien le sugirió “a las autoridades que no sigan manchando sus manos”.

Igual el doctor Johan Pérez, conocido por sus críticas al régimen, condenó la detención arbitraria de su colega y expuso que “no pienso trabajar hasta que el doctor Manuel Guerra esté libre”.

El Gremio Médico Cubano Libre se sumó también a la cadena de exigencias para la liberación del galeno holguinero.

“Hacemos responsables a los tiranos y testaferros de la policía política en Cuba por su seguridad e integridad física. Es un médico y solo se dedica a salvar vidas. Por pensar diferente a la ideología que le pretenden imponer no debe ser detenido, mucho menos torturado”, expone un comunicado de esta asociación independiente en su perfil de Facebook.

“Los médicos somos gente pacífica. No somos delincuentes. Déjennos ya en paz. Exijo la liberación inmediata del doctor Manuel Guerra, colega, amigo y hermano intachable”, escribió en su perfil de Facebook la doctora Noemí Rodríguez.

Este sábado el doctor Alexander Pupo Casas denunció la detención del doctor Guerra, la que consideró como una “una violación a la Constitución, una afrenta a un profesional de la salud que lo único que hace es salvar vidas”.

“Responsabilizo tanto a la Policía Nacional Revolucionaria como a la seguridad del estado cubano por lo que pueda sucederle al doctor Guerra”, alertó el galeno.

Pupo en una primera denuncia sugirió que la detención del doctor Guerra podría estar relacionada con la marcha nacional del 15 de noviembre, en la que el doctor mostró intención de participar a través de una notificación al Consejo de Administración Provincial (CAM) de Holguín, entregada por escrito el pasado 22 de septiembre.

Pero dos horas después, el galeno agregó que el doctor había sido detenido en el punto de control en la carretera a Las Tunas, cuando se dirigía a su trabajo, y conducido a la estación.

Este domingo el doctor Pupo volvió a denunciar esta detención. “Uno de nuestros colegas está siendo procesado por un crimen común. ¿Dónde está la dignidad de nuestros hermanos? ¿Hasta cuándo la maldita cobardía?, comentó en su perfil de Facebook.

El dramaturgo Yunior García Aguilera, promotor de la marcha del 15N, también denunció la detención arbitraria del doctor Guerra y la persecución a quienes solo quieren ejercer sus derechos.

“Exigimos la liberación del Dr. Manuel Guerra, detenido arbitrariamente en Holguín. ¡Cese inmediatamente el acoso y la persecución política que han desatado contra los miembros de Archipiélago!”, dijo el dramaturgo.

Recién el galeno holguinero había denunciado la coacción que está ejerciendo la Seguridad del Estado contra los firmantes de la convocatoria de marcha pacífica.

El doctor Guerra ha sido objeto de intimidación en los últimos meses por su postura crítica en contra del gobierno de Cuba. También fue uno de los sanitarios de la ciudad de los parques que denunciaron el colapso del sistema de salud en plena crisis del coronavirus.

El galeno trabaja en el hospital municipal Nicodemus Regalado León del poblado holguinero de Buenaventura, en el municipio Calixto García.

También es miembro del Gremio Médico Cubano Libre y forma parte de la iniciativa independiente Comisión de Apoyo Médicos en las Calles que provee atención médica a domicilio fuera de la jornada laboral.