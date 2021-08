Qué es la Comisión de Apoyo Médico en las Calles de Holguín

Algunos integrantes de la Comisión de Apoyo Médico en las Calles Foto © Facebook/Ramón Villamil

Tras la reciente denuncia pública de más de una veintena de médicos de Holguín sobre el colapso sanitario en esa provincia por la pandemia de coronavirus, no pocos se preguntan qué es la Comisión de Apoyo Médico en las Calles (CAMC), organización bajo la cual los galenos presentaron sus exigencias.

“Esta comisión es para ayudar y atender a paciente enfermos en sus hogares, con COVID o con lo que sea que presenten, que no tienen cobertura médica, o es más difícil acceder a ellos o les es difícil a ellos... y nosotros voluntariamente (haciendo el uso real de la palabra) a todo el que lo necesite los atendemos”, explica el doctor Ramón Villamil, uno de sus miembros, en su perfil de Facebook.

El texto explica, además, que como “muchos trabajamos en la atención secundaria esto quedaría como una labor extra, a través de distintos comunicadores que nos darían la información de quién nos necesita. Los comunicadores nos pasan los datos y atendemos y ayudamos por supuesto dentro de nuestras limitadas posibilidades... (de ahí su nombre de Comisión de Apoyo Médico en las Calles)”.

Según detallan, “este grupo ya comenzó sus trabajos en Holguín. Con miembros activos con deseos de hacer mucho. Ahora nos estamos haciendo fuertes e iremos creciendo poco a poco”.

“Para evitar su mal uso, en estos tiempos tan complejos, no funcionamos abiertamente, o sea que todo el que desee participar no entra. Lo hacemos algo así como una célula”, especifica la publicación de Villamil que comparte con otros profesionales de la salud, pero sin aclarar si son parte o no de la CAMC, una iniciativa también sin precedentes en la historia reciente.

Igual aclaran que “NO SOMOS UN GRUPO POLÍTICO. Solo personas dispuestas a ayudar voluntariamente de gratis en esto”.

La publicación se comparte con otros doctores, estudiantes y trabajadores de la salud que aparecieron en el video donde también exigieron más recursos para atender pacientes y respeto al trabajo que realizan.

Ellos son Héctor Alejandro Santiesteban Fuentes, Wilfredo Ismael Ramírez, Bárbara Pérez, quienes trabajan en Hospital General Universitario "Vladimir Ilich Lenin", además de Milagros Yelice Aguilera Ballester, del Hospital Clínico Quirúrgico "Lucía Iñiguez Landín"; Mario Cardona, de la Universidad de Ciencias Médicas; Katerin Ferras Ricardo, estomatóloga del Policlínico José Ávila Serrano y Claudia Téllez, estudiante en la Universidad de Ciencias Médicas.

Todos aparecieron en el video difundido en redes sociales y estados de WhatsApp en respuesta a las críticas del primer ministro Manuel Marrero Cruz, en las que responsabiliza a los galenos por el mal servicio en la atención médica a los enfermos de Covid-19.

Las críticas del primer ministro han generado varias respuestas de médicos, quienes consideran que ellos no son los responsables del cao sanitario en que se encuentran los hospitales, rebasados en sus capacidades y recursos por la pandemia que ha ido en ascenso.

En las respuestas a Marrero Cruz, los médicos han expuesto que no solo faltan medicamentos u otros recursos para atender a los pacientes, sino también la falta de medios de protección para que ellos puedan trabajar con seguridad.

De acuerdo con el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda en esta provincia la letalidad del coronavirus es de 0.87, muy por encima de la media del país. Lo que significa, refirió en reciente visita a esta provincia, “que el riesgo de morir aquí en Holguín es más alto".