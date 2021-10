Cubana entra en La Voz España de la mano de Pablo Alborán

Yamile Wilson saluda a los jueces de La Voz Foto © Captura de video de YouTube de The Voice of Spain

Una cubana salió vencedora de las audiciones a ciegas del programa La Voz España y continúa en el concurso de la mano del cantante Pablo Alborán, uno de los cuatro coaches del certamen.

Yamilé Wilson, residente en Tarragona, provincia de Cataluña, impresionó al jurado con su interpretación de "At last", un tema norteamericano escrito en la década del 40 del siglo pasado, que ha sido versionado por artistas de la talla de Etta James, Celine Dion y Beyoncé.

La joven mostró su vasto talento y su potente voz al punto que bastaron solo unos pocos segundos para que Pablo Alborán apretara el botón y se girara en su asiento.

"Podría decir muchísimas cosas de tu voz, a nivel técnico, todas buenas. Te doy la enhorabuena porque ya estás dentro, tenías que estar dentro y me alegra que sea conmigo. Así que felicidades", dijo Alborán.

"Lo mejor que he sentido cuando me he dado la vuelta ha sido es verte interpretar la canción, verte disfrutarla", añadió.

Yamilé, natural de La Habana, dejó a sus padres y a su hijo de 11 años para poder ayudar económicamente a su familia, según reporta la página web del canal Antena 3.

"Espero que mi hijo sepa y vea cuán lejos puede llegar su mamá", expresó.

La cantante es graduada de dirección coral en la Isla y tres años estuvo trabajando en cruceros, antes de integrar una orquesta en Zaragoza, dónde se casó.

"La acogieron cuando se quedó sin nada y a día de hoy su marido y sus suegros son su familia de aquí en España", precisó la información.

Este fue el penúltimo programa de audiciones a ciegas de La Voz España, en los que han participado hasta el momento cuatro cubanos, tres de los cuales fueron aceptados.

A comienzos de octubre, Yuritza Rodríguez, de 28 años, se presentó una versión del tema "Lost on you", pero no logró convencer al jurado.

La joven interpretó la canción en inglés y en español a la que llevó el ritmo cubano, pero su sabor latino no hizo que ninguno de los coaches se girase para incluirla en sus equipos.

"Tienes mucho talento, claramente hoy no fue tu noche. Todos tenemos momentos así en nuestra vida. Creo que es importante que sigas adelante y de repente busca una canción donde tu voz tenga más espacio para brillar y cautivar al público", le aconsejó el boricua Luis Fonsi.

Yuritza lleva cuatro años en España, y hace tres que no va a su país, donde permanecen sus padres.

Antes trabajaba como camarera de habitación en un hotel de Benidorm, polo turístico situado en la provincia de Alicante, donde acostumbraba a cantar por las noches. Sus amigos y seguidores le decían la "Cenicienta de Benidorm".

