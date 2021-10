Prensa oficialista reconoce que cocinar en Cuba es un "reto diario"

Agromercado en Cuba. Foto © CiberCuba

Un artículo publicado el lunes en la prensa oficialista cubana reconoce las dificultades que deben enfrentar las familias en el país diariamente para cocinar, ante la generalizada escasez de alimentos y otros artículos.

El texto, en el periódico Trabajadores, responde a la celebración del Día de la Cocina Cubana, que tiene lugar cada 18 de octubre y destaca la heterogeneidad de las tradiciones culinarias en el país antillano.

“Con una mezcla de sabores y aromas que al combinarse hacen el deleite del paladar, sin embargo, las insuficientes producciones agropecuarias, los altibajos en las ofertas y elevados precios hacen que en los hogares sea un reto diario”, dice.

Según el artículo, las labores en la cocina recaen “mayoritariamente sobre las mujeres”, quienes tratan de “lograr diversidad”, lo cual “requiere de peripecias y creatividad”. “No pocas ven con desagrado ese momento, para otras es la oportunidad de crecerse”, plantea.

Asimismo, cita algunos casos de mujeres que elaboran recetas para hacer frente a la carestía, las cuales comparten con aceptación en redes sociales, entre ellas, Dianelys Tejera Hernández, una habanera de 36 años.

“Yo me encontraba en un grupo de cocina pero era con «todos los hierros»(como decimos los cubanos) y veía muchos comentarios de madres que decían que ellas nunca podían hacer algo tan bueno como eso, que no tenían ni la mitad de las cosas, y algunas lidiaban solas con sus hijos sintiéndose asfixiadas, porque carecían del apoyo del padre, o era escaso; eso por desgracia pasa mucho en Cuba, actúan así, se separan de los hijos una vez culminado el vínculo matrimonial , me sentía por desgracia identificada con ellas”, contó Tejera sobre sus motivaciones.

“El requerimiento de quedarse en casa, más la agudización del desabastecimiento por la COVID-19 ha encontrado en espacios similares una respuesta resiliente, estas mujeres comparten sin tapujos como reutilizan lo que quedó del día anterior, de qué manera economizan ciertas materias primas y mucho más”, describe el artículo.

En “Recetas desde el corazón”, una página que arrancó a finales de junio en Facebook, Tejera y otras cubanas como Yuliet Colón ofrecen “tips”, ideas y trucos para salir adelante con lo que hay en la semana o lo que se le entregó a la población mediante la libreta de racionamiento.