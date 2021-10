Judoca Asley González a CiberCuba: “Este resultado es una motivación para seguir preparándome”

Asley González (con judogi blanco) Foto © Ricardo López Hevia/Granma

"Estoy contento con el resultado. No competí tan mal, pero lógicamente me habría gustado ganar. Al menos estoy logrando regresar al ambiente competitivo y llegar a finales. El resultado es una motivación para seguir preparándome", dijo a CiberCuba el judoca cubano-rumano Asley González.

Después de ganar este domingo la medalla de plata en la final de 100 kilogramos del Grand Slam de París, González señaló a este sitio web que en la cita francesa faltaron algunos de los mejores del mundo, aunque asistieron varios hombres que están bien ubicados en el ranking. "Pero cuando haya más figuras en las competencias -dijo-, no tengo idea de cómo podrá ser mi desempeño", confesó.

El medallista olímpico y extitular mundial consideró que tuvo suerte con el pareo: "Empecé bye, le gané al alemán Dario Kurbjeweit por ippon, al georgiano Onise Saneblidze logré derrotarlo por esa misma vía pero en Regla de Oro, y en semifinales vencí al holandés Simeon Catharina por waza-ari, también en tiempo extra. En la final contra el ruso Arman Adamian me faltó movilidad, y él aprovechó para tener un buen agarre y proyectarme".

A pesar del subcampeonato alcanzado ahora, González estimó haber llegado mejor preparado a la justa celebrada en Zagreb a finales de septiembre, la cual marcó su regreso a los tatamis luego de tres años de inacción.

"Como era mi primera competencia en mucho tiempo, entonces cumplí un plan de entrenamiento que me llevó allí en mejor forma que la que tenía ahora", aseguró. "Esta vez, inclusive, me cansé más en los combates, y sin embargo tuve un resultado superior gracias a que llevé con más precisión el plan táctico. Me sentí más calmado y con mayor confianza".

El judoca oriundo de Villa Clara adquirió la nacionalidad rumana en agosto pasado y ha decidido comenzar en ese país una nueva etapa en su carrera deportiva, detenida desde que se ubicara séptimo en la lid universal de Bakú en septiembre de 2018.

Su gran sueño sigue siendo lograr el boleto para las Olimpiadas de París 2024, como lo confirmó en entrevista concedida recientemente a El Francotirador de CiberCuba.