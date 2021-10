Macedonia se convierte en nueva estación de la ruta migratoria de los cubanos

Patrullas de la policía macedonia Foto © Wikimedia

Tras la detención en septiembre, de 19 cubanos, otros tres grupos de migrantes de la isla, han sido detenidos este mes mientras trataban de cruzar ilegalmente la frontera entre Macedonia del Norte y Grecia.

Según reportes del Ministerio del Interior macedonio, el pasado 22 de septiembre, alrededor de las 21.00 horas, agentes de policía de la comisaría de Gevgelija realizaron un control de un vehículo de pasajeros "Mercedes", con matrícula de Skopje, con la inscripción "taxi". De la inspección se concluyó que el conductor no tenía licencia licencia para dar servicio de taxi, y en el vehículo se encontraron tres cubanos.

Otro reporte precisa que el 13 de octubre, aproximadamente a las 20.00 horas, a la entrada del pueblo de Bogorodica, Gevgelija, agentes de policía de la comisaría de policía del paso fronterizo "Bogorodica" detuvieron un vehículo "Peugeot", con placas de Skopje, donde encontraron, además del chofer, a tres migrantes de Cuba: LML (39), R.R.D. (31) y un menor de edad. Se informó al Ministerio Público sobre el hecho y se acompañó a los migrantes al Centro de Recepción-Tránsito de Vinojug en Gevgelija. El chofer del vehículo fue detenido y entregado a la comisaría de policía de Gevgelija y, una vez que el caso esté completamente documentado, se presentarán los cargos correspondientes en su contra.

Tres días después, el 16 de octubre, alrededor de las 10.00 horas cerca de una gasolinera próxima al pueblo de Mrzenci, las autoridades detuvieron a un vehículo de pasajeros "Volkswagen Golf" con matrícula serbia, que transportaba a seis migrantes desde Cuba. Ante una señal de los agentes de policía, el coche siguió avanzando, tras lo cual dejó a los migrantes cerca de la aldea de Mrzenci.

El Centro Regional de Asuntos Fronterizos del Sur presentó cargos penales contra el chofer, de nacionalidad serbia, debido a una sospecha fundada de haber cometido un delito de "tráfico ilícito de migrantes". Un juez del Tribunal Penal de Primera Instancia de Skopje condenó al chofer acusado a prisión.

Este martes 19 de octubre, alrededor de las 15.45 en una gasolinera en la autopista A1 - Gevgelija, agentes de policía de la comisaría local detuvieron en un vehículo "Ford Galaxy" con placas de Skopje, a 14 ciudadanos cubanos, dos de ellos menores de edad, con residencia ilegal en el país. El hecho fue denunciado al Ministerio Público y el chofer fue llevado a la Comisaría de Gevgelija para su posterior trámite. Una vez que el caso esté completamente documentado, se presentará un informe correspondiente.

La zona en la que habitualmente son localizados los cubanos se encuentra a menos de 8 kilómetros del norte de Grecia, puerta de entrada a la Unión Europea.

La nueva ruta parece estar siendo utilizada por traficantes de personas y cubanos que han encontrado una nueva forma de entrar a Europa, aprovechando que Macedonia no requiere visados.

En muchos casos, el destino final de estos migrantes cubanos es España, donde les resulta más fácil establecerse por la ventaje del idioma.

En julio pasado, el portal digital español elDiario.es publicó la historia de un cubano de 30 años que tras hacer esa dura travesía, logró aterrizar en Madrid en los primeros días de ese mes.

"Era todo monte. Había que caminar alrededor de 10 horas más o menos. A veces me desubicaba y era desesperante. Hubo un momento en que apenas me quedaba agua, un traguito de nada, y, como veía que tardaba más de lo que pensaba, no sabía si estaba perdido o no. Llevaba caminando siete horas y no veía nada, estaba solo, y no podía ya volver atrás", relató el joven, identificado como Alfonso.

Al llegar a Grecia fue frenado por policías griegos, que le dejaron continuar su trayecto porque los convenció de que iba a pedir asilo. Desde la nación helénica pudo volar hacia España.

"Soy consciente de que he tenido mucha suerte... Conozco a muchos cubanos que son devueltos y tardan muchísimo tiempo en llegar a España o no lo consiguen nunca", aseguró.

La emigración ilegal de los cubanos que tratan de salir de la isla por cualquier vía, se ha disparado durante el último año.