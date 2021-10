Policía cita para "entrevista" a la dibujante y humorista gráfica cubana Mary Esther Lemus

Dibujo de Mary Esther Lemus del tema "Continuidad" y citación de la policía Foto © Twitter - Facebook / Mary Esther Lemus

La policía cubana citó este miércoles a una “entrevista” a la ilustradora, dibujante, humorista gráfica Mary Esther Lemus Cordero, colaborara en el suplemento dominical de humor gráfico Xel2 y del medio independiente elTOQUE.

“Hoy día de la Cultura Nacional me llega esta citación para una entrevista mañana en una estación de policía. Al parecer es un mensaje de los que están poniéndole corazón a Cuba. Gracias por el apoyo de todos los amigos”, dijo Lemus en sus redes sociales, compartiendo una foto de la citación de la policía.

Seleccionada como una de las cinco ilustradoras que “la rompen” siendo parte o colaborando con medios latinoamericanos, según distintaslatitudes.net, la joven artista cubana ha madurado en el ejercicio del periodismo independiente.

“Colaborar con el periodismo independiente fue mi sueño, yo pasé de ser lectora de elTOQUE y Periodismo de Barrio a trabajar directamente con ellos, me han transmitido el amor a la profesión, el compromiso con la realidad. El periodismo independiente en Cuba es necesario, es una voz que busca la verdad y lo mejor para un país”, declaró Lemus en una entrevista publicada en junio de 2020 en elTOQUE.

Lemus, quien empezó de niña a dibujar junto a su padre como un juego, decidió hacerlo con mayor rigor para conseguir entrar en la escuela de arte, algo que consiguió cumplidos los 15 años.

“La escuela de arte me descolocó positivamente el mundo y me hizo ver las realidad desde otra perspectiva, desde una intuición de asombro y creación”, confesó la artista en una entrevista con Distintas Latitudes.

“Conocí la creación de la ilustración cuando entré en la escuela de arte, me causaba mucha curiosidad, en esa época había una especialidad que se centraba en el estudio de la ilustración, pero yo me decidí por la escultura. No sabía cómo encajar esos dibujos en mi obra, cómo se exponían, cuál era el objetivo de ellos, si su soporte era un libro”, reconoció para elToque.

Con referentes en el cine, el grafiti y principalmente del cómic, Lemus se interesa con su obra por contar historias con imágenes “donde cada elemento está en función de la narrativa”. Moebius, el cómic underground y Robert Crumb están entre sus referentes artísticos.

A propósito de la creación del semanario de humor gráfico Xel2, Lemus considera un logro para el humor gráfico en Cuba el hecho de lograr una publicación periódica con temas de la realidad nacional, mucho más cuando se concibe como una iniciativa creativa dentro de una plataforma de periodismo independiente

Sus compañeros de trabajo, Wimar Verdecia, Irán Hernández, Ramsés Morales, Brady Izquierdo y Fabián Sotolongo son como una familia para Lemus. “No hay un día que pase que no nos comuniquemos, que intercambiemos ideas o imágenes de proyectos personales, es un orgullo trabajar con ellos”, declaró.

El equipo de Xel2 enfoca la realidad nacional, la debaten, realizan propuestas, discuten ideas y finalmente deciden el contenido de cada nuevo número. “Cada domingo es un solo tema, el dibujante expone su visión, estilo y chiste que desee en función del tema escogido. El público que nos sigue es diverso y principalmente nacional; el cubano es muy jocoso, le gusta el chiste y más cuando toca de cerca su realidad”, añadió.

“Cuando la policía política cubana cita para una ‘entrevista’ a una ilustradora, dibujante, humorista gráfica como Mary Esther Lemus solo me viene a la mente un rotundo ¡Viva la cudtura nazional, Alipio! Tómalo como mejor sabes, con humor. #CubaEsUnaDictadura”, denunció su colega Alex Lauzán, dibujante del medio independiente Diario de Cuba.

"¿No entiendo por que con la mujer artista del grupo primero? O si, entiendo, Mary Esther Lemus Cordero es un ejemplo y es la mejor de Xel2 y eso parece que le arde a alguien. Ella no es la más débil, ella es la más dura. Sepan que existen artistas con el valor suficiente para expresarnos por los que callan en este potrero. Que mejor homenaje al arte de Mary que una citación para la Policía el día de la cultura nacional", expresó su colega Wimar Verdecia en redes sociales.

"A Mary Esther Lemus Cordero la han citado para un interrogatorio (las cosas por su nombre). Mary Esther es una artista profesional e independiente que crea ejerciendo su derecho a la libre expresión", manifestó por su parte el colega Irán Hernández.

“Frente en alto, tú eres arte puro, ellos jamás entenderán de eso. Da soberbia el modo en el que operan esta gente, dan grima y risa a la vez”, comentó un internauta en las redes sociales de la artista.