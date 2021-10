Rosa María Payá agradece al presidente uruguayo su "claridad" en el apoyo al pueblo cubano

Rosa María Payá y Luis Lacalle Pou. Foto © oslofreedomforum.com / Facebook de Luis Lacalle Pou

La activista cubana Rosa María Payá agradeció al presidente uruguayo Luis Lacalle Pou por su "claridad" en el apoyo al pueblo cubano, al reunirse con el mandatario en la Torre Ejecutiva en Montevideo.

Medios locales informaron que, durante el encuentro, ambos conversaron sobre la intervención del presidente uruguayo en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde condenó al régimen de La Habana por su vulneración de los derechos humanos en la Isla.

También dialogaron sobre los presos políticos en la nación antillana y las acciones a tomar. La hija del fallecido líder opositor Oswaldo Payá, se refirió a Díaz-Canel como un “títere de los militares”, al tiempo que denunció el encarcelamiento de más de 500 cubanos por las protestas masivas antigubernamentales del 11 de julio.

“Este es un encuentro, en primer lugar, para agradecer al presidente Lacalle su claridad y su sinceridad en apoyo a la demanda de libertad y de soberanía del pueblo cubano”, dijo Payá en declaraciones a la emisora uruguaya Radio Universal.

“Lo vimos en sus palabras en la Celac frente al títere de los militares cubanos, al señor Díaz-Canel. Hay más de 525 presos políticos después de las manifestaciones masivas del 11 de julio. Hay manifestaciones anunciadas para noviembre, y el régimen ha amenazado con más represión”, señaló en referencia a la marcha cívica del 15N, convocada por la plataforma Archipiélago.

Payá pidió apoyo y solidaridad de la comunidad internacional. “Las palabras del presidente han sido suficientemente claras”, dijo sobre Lacalle. “Tenemos total confianza en el apoyo al derecho, a la democracia del pueblo cubano”, agregó.

“Específicamente conversamos sobre los presos políticos y qué acciones se pueden llevar a cabo desde el sistema interamericano, desde los gobiernos de América Latina en solidaridad con esa demanda de soberanía del pueblo cubano que está subyugado por un régimen ilegítimo”, detalló.

Las palabras de Lacalle en la Celac, donde citó un fragmento de la canción Patria y Vida, fueron bien recibidas por cubanos dentro y fuera de la Isla que están a favor de cambios políticos en el país. Poco después de la intervención del mandatario, un grupo de cubanos residentes en Uruguay se concentró en Montevideo para agradecer la solidaridad del presidente.

En el intercambio regional, celebrado en México, Lacalle condenó a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. “El estado más puro de una persona es la libertad, y por eso participar en este foro no significa ser complaciente”, dijo.

“Cuando uno ve que, en determinados países, no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los Derechos Humanos, nosotros, en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela”, apuntó.