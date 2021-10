Nieto de Fidel Castro promueve fiesta de Halloween en su bar EFE

Cliente del bar EFE en fiesta de Halloween de 2019 Foto © Facebook / EFE Bar

Ocho meses después de que el “sencillo” Sandro Castro apareciera en un video presumiendo de sus “jugueticos” mientras conducía un Mercedes Benz a exceso de velocidad, el nieto del dictador Fidel Castro anuncia la reapertura de su bar EFE.

Cerrado por las medidas para contener la propagación del coronavirus en Cuba, el bar del joven Castro vuelve a abrir sus puertas por todo lo alto, aprovechando la celebración de Halloween e invitando a todos a una Noche del Terror el sábado 30 de octubre.

Aprovechando la flexibilización de medidas y apertura de negocios y servicios decretada por las autoridades de la capital, el empresario de la familia Castro, uno de los 'reyes' de la vida nocturna de la capital, ya tiene organizado un evento para celebrar la noche de los muertos.

Ubicado en F y 23, sobre la icónica avenida de El Vedado habanero, el EFE Bar forma parte del patrimonio de este joven emprendedor que se ha abierto camino en el sector del ocio y la gastronomía gracias al esfuerzo y el talento que trae de nacimiento.

“Un restaurante-bar que hace coincidir el mundo de la música con el de las artes visuales y la gastronomía. Es un espacio cosmopolita y urbano muy actual. Donde los detalles modernos y tradicionales convergen en perfecta armonía, ofreciendo un entorno ameno, íntimo y muy peculiar. Con muy buena energía, música y una comida excelente”, reza el anuncio del EFE Bar.

Propietario también del bar Fantaxy, ubicado en la calle 7ma. A, en el barrio de Miramar, Sandro Castro estará impaciente por hacer truco o trato a sus clientes, luego de meses sin actividad (conocida) en sus establecimientos.

"Papi, miren lo que toca papi, porque tú sabes que nosotros somos sencillos, pero de vez en cuando hay que sacar estos jugueticos que tenemos en casa", dijo el nieto de Fidel en un video que indignó a miles de usuarios cubanos de redes sociales.

“La estupidez de un inmaduro”, calificó el asunto el cantante del MININT, Israel Rojas. "Yo no tengo ni Twitter ni Facebook, solamente Instagram, y no me interesan ni las redes sociales ni la popularidad, soy una persona sencilla y así es como me considero, y las personas allegadas a mí saben que lo que estoy diciendo es verdad", dijo compungido el recatado ‘milenial’.

"El carro en el que yo grabo el video es de un conocido mío que me lo prestó, ya que a mí me gustan los autos, para yo probarlo", agregó. "Pido unas disculpas muy sinceras para todo el que malinterpretó eso o lo pudo ofender. Me disculpo ante todos".

Disfrazado del superhéroe estadounidense Batman a finales de 2019, el nieto del dictador comunista colgó una foto en sus redes sociales con el texto: "Calentando la madrugada Efe Bar Cuba". A pesar de no hacer uso de las redes, como afirmó, Sandro tiene una pequeña colección de perlas que parecen dar la razón al comentario de Israel Rojas.

Halloween, tradición que se celebra cada 31 de octubre y que es muy popular en los Estados Unidos, fue criticada por Abel Prieto Jiménez, quien publicó un artículo en el periódico Granma en el que mostró su preocupación ante lo que él llama el renacer en Cuba de la “identificación entre ‘lo yanqui’ y ‘lo moderno’”.

“Vacuna, vacuna, vacuna es una sola, creemos en Soberana porque es cubana. ¡Aguaaa!”. Este rap, también subido a redes sociales para “limpiar la imagen” del personaje, dejó perplejos a muchos usuarios que se preguntaron si los científicos cubanos no podrían desarrollar un antígeno contra la estupidez de Sandro Castro.