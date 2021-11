Fallece el músico cubano Tony Guzmán

Tony Guzmán y su orquesta. Foto © Vanguardia

El músico, cantante y director de orquesta cubano Antonio “Tony” Guzmán falleció este lunes a los 58 años en Villa Clara, donde residía, por causas que no han sido comunicadas.

En redes sociales, el Instituto Cubano de la Música (ICM) lamentó la pérdida y se refirió a Guzmán como uno de los grandes soneros del país. Fue director de la Orquesta Tony Guzmán y su Poder Latino de Villa Clara.

Sus inicios en la música se remontan a los años 80, en el Movimiento de Artistas aficionados de la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas. En 1984, pasa al mundo profesional como integrante de varias agrupaciones de la provincia entre ellas la Orquesta Aliamén, donde comparte durante 5 años con el recientemente fallecido Sixto Llorente (El Indio).

El 4 de abril de 1986 forma parte del conjunto "Yimboró" de Placetas. Luego, en 1994 funda su propia agrupación con la que obtuvo a lo largo de todos estos años un exitoso resultado tanto nacional como internacional, destacándose en los escenarios por su calidad interpretativa.

Era considerado además un ferviente defensor de la obra de Benny Moré y catalogado por los entendidos como uno de los más genuinos intérpretes, por su voz y carisma, según la referida institución.

“Guzmán como todos cariñosamente le conocían fue un verdadero artista de pueblo al que siempre respetó y se entregó. Se velará en la funeraria del poblado Rancho Veloz del municipio Corralillo”, dice la publicación en Facebook del ICM.

Nacido el 10 de abril de 1963, en Rancho Veloz, Guzmán se caracterizaba por un potente y melodioso timbre vocal que le permitía incursionar en diferentes géneros musicales. Fue invitado en 2001 al proyecto Afrocubano Jazz Master, dirigido por Orlando Valle Moleiro (Maraca) que visitó varias ciudades de Estados Unidos.

Sobre sus influencias musicales, en una entrevista en 2019 destacaba las figuras de Benny Moré, Raúl Planas, Celia Cruz, Barbarito Diez, Roberto Faz, Miguelito Cuní, Félix Valois, Sixto Llorente (El Indio), Pete Conde, Cheo Feliciano, entre otros.

“Rancho Veloz es todo, mi patria chica donde nací y me crie, y que, pese a estar yo mucho tiempo fuera, no logro desprenderme de la nostalgia. Además, es mi pueblo, que me quiere y reconoce como su hijo y represento en donde vaya. Eso me ha costado recelos, porque por pertenencia soy de Corralillo, una tierra donde también me estiman. Pero mis raíces están en aquel pequeño terruño”, dijo en declaraciones al periódico oficialista Vanguardia.