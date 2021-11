Activista cubana Carolina Barrero: Disidentes somos todos y el 15N vamos a salir

Carolina Barrero Foto © Facebook Carolina Barrero

La activista cubana Carolina Barrero apoyó la marcha pacífica antigubernamental coordinada para el próximo 15 de noviembre en Cuba por la plataforma ciudadana Archipiélago.

Barrero se cuestionó si los represores del Estado llegarán a disparar a otros cubanos por pensar diferente y alertó que muchas personas saldrán a tomar las calles el 15N.

"Yo quiero saber, ¿ustedes van a disparar? ¿van a disparar a las madres de los niños a los que fiscalía pide más años de condena que de vida tienen? ¿o a los jóvenes de barrio que el poder elitista que ustedes defienden margina tanto? ¿o solo nos van a disparar a nosotros, los disidentes? Que sepan que disidentes somos todos y que el 15N vamos a salir. Vengan", dijo la cubana.

La historiadora del arte alertó que la Seguridad del Estado presiona a los disidentes y a la ciudadanía para que no participen del importante acontecimiento que se está gestando. Utilizan los medios de comunicación oficialista para desvirtuar el objetivo de la marcha y estigmatizarla como anticonstitucional.

"Con la torpeza del desespero se ve que vienen por nosotros. Arman reportajes chapuceros, de ahora pa' horita, que no se creen ni los niños, en los que no hay ni sombra de rigor periodístico, no ya de pruebas. La única sombra es la de la insinuación y el murmullo. Esa palabrería floja que tanto ha alimentado la ignominia del autoritarismo", señaló la activista.

Barrero indicó que "van a desconectar a un país entero, que van a cortar el tránsito, a sacar a civiles con palos, fuerzas especiales con armas largas".

"Quiero volver a esta foto del 27 de noviembre para que nos cunda el mismo espíritu de civismo y fraternidad que prendió esa noche frente al ministerio (de Cultura)", señaló la activista en su mensaje, recordando la protesta pacífica del 27N que despertó la lucha por los cambios políticos en Cuba y el uso del diálogo para alcanzar la democracia.

La semana pasada Barrero se negó a presentarse a dos citaciones informales para que se presente a interrogatorio en estaciones policiales. La activista alegó que dichas personas no cumplieron los requisitos establecidos legalmente para esos procesos, por tanto no está obligada a salir de su domicilio, donde la mantienen bajo vigilancia policial desde hace varios meses.