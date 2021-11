Cubana que conoció al agente Fernando: "Detrás de aquella supuesta amabilidad había algo extraño"

Joanna Columbié y el agente Fernando. Foto © Facebook / Joanna Columbié Grave de Peralta

La activista y periodista independiente cubana Joanna Columbié Grave de Peralta, radicada en Florida, EE.UU., recordó este miércoles un breve encuentro que tuvo en 2016 con el médico Carlos Leonardo Vázquez González, quien fuera revelado como el agente Fernando de la Seguridad del Estado.

Según explicó Columbié en redes sociales, a pesar de la fugacidad del intercambio, este le fue suficiente para ponerse sobre aviso respecto de Vázquez.

Ese año iban a realizar una reunión de la Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD) en casa del galeno, pero él no se presentó. “Lo vi otro día y no olvidé su cara ni su mirada”, dijo.

“Detrás de aquella supuesta amabilidad había algo que no cuadraba, ese algo que no cuadra cada vez que te encuentras con alguien que no se siente ni es parte del grupo, ni se apasiona con lo mismo que tú. Nunca más lo vi”, aseguró.

Asimismo, contó que ella también fue invitada al evento en el que participó "Fernando" en 2019, en Madrid, donde estuvo el dramaturgo Yunior García, promotor de la marcha cívica convocada para el 15 de noviembre. Columbié explica que no pudo asistir debido a que entonces “ya estaba viviendo en el exilio”.

“Hace dos días cuando vi el vídeo me pareció que era aquel tipo y confirmé una vez más que un poco de parainoia nos protege”, sostuvo. De igual forma, dudó que Vázquez fuese un agente con 25 años de servicio para la Seguridad del Estado.

“Él es un simple chivato, uno más de los que han tenido por dónde apretarle los huevos, un cobarde que no pudo sostener su dignidad, uno más del montón que ni siquiera pasará a la historia, su nombre y su persona serán olvidados y ahora cargará con el peso de ser el médico chivato al que sus propios compañeros despreciarán y de quién todos se alejarán poco a poco”, expresó.

Varias personas han criticado al espía luego de sus declaraciones en el programa televisivo Razones de Cuba, donde intenta desacreditar a Yunior García, a partir de una experiencia que compartieron en un taller sobre "El papel de las fuerzas armadas en un proceso de transición", auspiciado por la universidad norteamericana Saint Louis, y celebrado en Madrid.

Organizaciones como el Gremio Médico Cubano Libre calificaron al agente como una “vergüenza” y lo culparon de “dar la espalda a su pueblo”. El grupo además manifestó todo su “apoyo y solidaridad con Yunior García Aguilera”.

Vázquez se refiere al joven dramaturgo como un "líder creado por manuales" y un "desestabilizador", señalando además que la marcha del 15N busca "generar un clima de inseguridad, desestabilización e ingobernabilidad".

El propio García Aguilera confesó que la revelación del espía no lo sorprendió “en absoluto”. “Y francamente creo que exageran al llamarlo 'agente'. Para mí, más bien debe tratarse de algún tipo de informante, al estilo de los que salen en Tras la huella. Aunque no estoy muy claro de si existe alguna diferencia notable”, declaró.