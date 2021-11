Yunior García: "Los cubanos hemos pasado demasiado tiempo en silencio"

Yunior García Aguilera Foto © Facebook/Yunior García Aguilera

“Los cubanos hemos pasado demasiado tiempo en silencio”, aseguró el dramaturgo Yunior García Aguilera a muy pocos días de la realización de la Marcha Cívica por el Cambio, convocada por la plataforma ciudadana Archipiélago.

“Es hora de abrir la boca con libertad y decir lo que pensamos”, declaró, además, el también actor en un reporte de este jueves de Patrick Oppmann, corresponsal de la CNN en La Habana, sobre la manifestación organizada por García Aguilera.

Oppmann calificó a García Aguilera como un “insólito disidente” contra el régimen, además de exponer las “enérgicas medidas” contra los organizadores de esta protesta, a quienes las autoridades acusan de ser agentes entrenados en laboratorios de pensamiento con estrategias de “golpe blando” y “revoluciones de colores”.

El influyente medio igual hizo referencia a la campaña de descrédito lanzada por el gobierno de Cuba contra el actor cubano, quien es uno de los rostros más visible de Archipiélago, la plataforma ciudadana que promueve la marcha del 15N en Cuba contra la violencia, la liberación de los presos políticos en la Isla y un giro hacia la democracia.

No obstante, García Aguilera confirmó al citado medio que aún sigue siendo un crítico del embargo de Estados Unidos a la isla y “que es más liberal que el liderazgo ‘conservador’ de Cuba”.

También confirmó la autenticidad de la llamada telefónica con el reconocido exiliado cubano anticastrista Ramón Saúl Sánchez y su participación en una conferencia de Madrid en 2019, pero negó cualquier financiación de gobiernos extranjeros o grupos de exiliados.

Insistió en que solo está impulsando un cambio democrático desde Cuba utilizando vías legales.

Igual reiteró la intención de seguir adelante con la marcha planificada, organizada también para la libertad de los manifestantes pacíficos arrestados el 11J, lograr más garantías para las libertades individuales y el levantamiento de la censura oficial.

Recién Archipiélago compartió un fragmento de la obra teatral Jacuzzi, escrita e interpretada por García Aguilera, en el que se aprecia la coherencia en sus cuestionamientos de la realidad cubana a lo largo de los años.

La obra fue escrita en 2016 y la crítica cubana la calificó como “una obra de amor a Cuba”. “Un ejemplo de cómo defender lo que se cree, sin importar miedos y posibles consecuencias. Una muestra de cómo ser consecuente con tu país y con el arte”, según el crítico Erian Peña Pupo en esquife.jimdofree.com.

Sobre el doctor Carlos Leonardo Vázquez, quien este lunes reveló ser "el agente Fernando" y lo acusó de buscar una confrontación con el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas por promover la marcha del 15N, el actor igual comentó que no tenía mucho que decir.

"Sobre el 'agente Fernando', lo cierto es que no tengo mucho que decir. Su destape no me sorprendió en absoluto. Y francamente creo que exageran al llamarlo 'agente'. Para mí, más bien debe tratarse de algún tipo de informante, al estilo de los que salen en Tras la huella. Aunque no estoy muy claro de si existe alguna diferencia notable", declaró.