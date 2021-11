Piden dos años de cárcel a joven cubana embarazada por ocupar una vivienda vacía

Daray Delgado. Foto © Claudia Padrón / Facebook

Las autoridades cubanas amenazan con dos años de prisión a una joven de 18 años con cuatro meses de embarazo que ocupó una vivienda vacía en San Luis, Pinar del Río, tras sufrir incidentes de violencia intrafamiliar.

En redes sociales, la periodista independiente Claudia Padrón explicó que la joven además es madre soltera de dos niñas pequeñas. “En julio ella ocupó una vivienda vacía que no le pertenecía”, refirió este martes.

Según cuenta, Daray Delgado “se separó de su pareja por violencia intrafamiliar y no tiene a dónde ir”. “Hoy está esperando un juicio y tiene una petición fiscal de dos años de cárcel”, agrega.

Por otra parte, señala que Delgado no cuenta con las condiciones económicas para costear un abogado. “Las autoridades le dicen que tiene que salir de esa propiedad, y ella lo sabe, pero no le dan opción alguna de dónde dormir con sus hijas”, denuncia Padrón.

“En Cuba no hay refugios para mujeres como ella, víctimas de Violencia, no hay alternativa para madres solteras que no tienen a dónde ir. La solución del estado es procesarla”, concluye acerca del procedimiento del Tribunal Municipal Popular de San Luis.

Varios casos de madres jóvenes o embarazadas que ocupan espacios deshabitados han sido denunciados en redes sociales, así como intentos de desalojo y otras amenazas por parte de las autoridades frente a estos casos.

A fines de octubre, una madre y cuatro de sus hijas, entre ellas, una bebé, se vieron obligadas a ocupar un almacén abandonado en la ciudad de Cienfuegos, cuya estructura podría colapsar de un momento a otro con graves filtraciones.

De acuerdo con cifras oficiales, al cierre de 2020, existía en Cuba un déficit habitacional de 862,879 casas. Asimismo, de las más de 29 mil madres con tres o más hijos menores de 17 años que necesitan acciones constructivas en sus viviendas, se beneficiaron solo 5,841.