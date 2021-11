Yulién Oviedo alardea de ganar un millón de pesos en concierto en Cuba

Yulién Oviedo Foto © Instagram del artista

El reguetonero cubano Yulién Oviedo presumió en sus redes sociales de haber ganado un millón de pesos en un concierto que ofreció en Cuba.

Su alarde fue la respuesta a quienes aseguraron que su concierto se llenó porque "fue gratis" y la gente en Cuba estaba "desesperada" por salir después de una estricta cuarentena en la isla.

"Mi gente, quiero hacer este video para darles las gracias a toda la gente que fue ayer a mi concierto, fue un sold out total, 2000 personas, no cabía un alma. Gracias, gracias", dijo Yulién en sus historias de Instagram, en las que compartió imágenes del concierto.

Cuando comenzaron a circular las imágenes del masivo show, también comenzaron a circular los comentarios, y Yulién decidió compartir la cifra que había ganado por la presentación.

"Yo hice un millón de pesos divirtiendo a la gente. Ustedes no han hecho un solo peso hablando de mí", dijo a sus detractores.

"Para los que se llenan la boca de decir que mi público no me quiere, les tengo una mala noticia. Tengo 1200 personas ahora mismo esperando por mí y unas 1000 más afuera, no cabe nadie", escribió en sus historias poco antes del show.

"Lo único que nunca te podrán quitar es el gran talento que tú tienes", comentó Haila en una de las publicaciones de Yulién.

Hace un par de semanas, Yulién anunció su regreso a los escenarios de Cuba luego de casi dos años fuera de ellos, debido a las restricciones por la pandemia del coronavirus. El próximo viernes tiene previsto uno en el bar 2.45, propiedad del recordista mundial Javier Sotomayor.

Este lunes, las autoridades de La Habana sancionaron a los responsables del concierto de Diván y el proyecto Sarao, en los Jardines de La Tropical el sábado, por la participación de miles de personas y la violación de las normas sanitarias establecidas para prevenir los contagios con el coronavirus.

