Anamely Ramos conversa en Miami con un "plantado": "Lo que estamos haciendo tiene más sentido que nunca"

Anamely Ramos y Gregorio Arioza Foto © Anamely Ramos/ Facebook

La activista cubana Anamely Ramos tuvo un emotivo encuentro en Miami con ex preso que formó parte del grupo de los plantados, aquellos prisioneros políticos que se negaron a aceptar el plan de reeducación impuesto por las autoridades carcelarias a los delincuentes comunes en Cuba.

La curadora y profesora universitaria conoció el miércoles a Gregorio Arioza, un plantado que estuvo en prisión junto con Huber Matos, una de las figuras más importantes de la oposición al régimen castrista y que pasó 20 años en las cárceles de la Isla.

"Por muchas razones me siento cercana, pero sobre todo porque mi abuelo materno también sufrió prisión por ser hombre de confianza de Huber y crecí viendo cómo se le aguaban los ojos cuando hablaba de él. En mi casa aprendimos desde muy niños a no hablar del asunto, pero pocas veces he sentido mayor satisfacción que cuando puse en las manos de mi abuelo, hace poco tiempo, el libro escrito por Huber. La verdad puede demorar pero siempre sale a flote", dijo Anamelys en su muro de Facebook.

La investigadora señaló que ella no sabe qué pasará en Cuba el 15 de noviembre, día en que debe efectuarse la Marcha Cívica por el Cambio, ni en días sucesivos.

"Pero hoy, cuando abracé a Gregorio supe que todo lo que estamos haciendo tiene sentido, más sentido que nunca. Él tenía pena de venir a saludarme porque estaba fregando. Yo siento vergüenza (y orgullo a la vez) por los años que pasó en prisión y por todo lo que ha vivido. Por dejar que las cosas llegaran a este punto. Ya no más. Tenemos todos que vencer el miedo", recalcó.

La joven agradeció todas las demostraciones de amor y empatía que ha recibido en Miami.

La semana pasada Anamely y el rapero Eliecer Márquez Duany, conocido como El Funky, sostuvieron un encuentro en Washington con los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez.

"Todo mi apoyo a estos dos luchadores por la libertad. Seguimos trabajando por una Cuba Libre y Democrática", afirmó en sus redes sociales Giménez, representante del partido republicano y ex alcalde del condado de Miami-Dade.

Poco antes la activista y el cantante protagonizaron un tierno rencuentro en la capital estadounidense, donde ambos se abrazaron con gran cariño.

"Sentí que abrazaba a una parte de Cuba. Lo que el Estado cubano no entiende es que hay conexiones y pertenencias que ni el poder más férreo puede romper, menos un poder decadente. No le hagamos el juego a las lógicas ridículas y ciegas de la dictadura", comentó ella entonces.

Anamely Ramos, quien se encuentra cursando un doctorado en Antropología en la Universidad Iberoamericana de México, viajó a Washington a finales de octubre para recibir el Premio Oxi al Coraje 2021, que la Fundación Oxi Day otorgó a Luis Manuel Otero Alcántara.

El reconocimiento, que se otorga cada año a un hombre y una mujer de cualquier parte del mundo que realicen acciones valientes en defensa de la libertad y la democracia, fue concedido al líder del Movimiento San Isidro, preso en Cuba desde el 11 de julio.

"Luis Manuel se abrió paso con su talento, simpatía y mucha voluntad. Se hizo artista, a pesar de no estudiar en ninguna escuela. Fue capaz de superar sus circunstancias desventajosas (negro, de barrio, de familia humilde) y convertirse en un referente en el arte cubano y en la historia de la libertad en Cuba", señaló la activista al recoger el premio.