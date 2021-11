Periodista independiente Camila Acosta tras 118 días de reclusión domiciliaria: "La vigilancia está más agresiva"

"Desde el lunes el MININT y el MINFAR está movilizado; evidentemente, por el 15N. Ese día, aunque me impidan salir a la calle a reportar, me consuela saber que mi teléfono sería solo uno más, como aquel 11J, y que no lograrán impedir que se sepa lo que suceda", dijo Acosta.