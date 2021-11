Robertico Carcassés estrena canción en apoyo al 15N: Las calles son de todos lo cubanos

Robertico Carcassés 13 de noviembre, Vedado, La Habana Foto © Captura de imagen YouTube Roberto Carcassés

El destacado músico cubano Roberto Carcassés, director de Interactivo, estrenó una conga en apoyo a la marcha del 15N en Cuba, convocada por la plataforma cívica Archipiélago.

La canción "No hay quien me pare" es una colaboración entre Carcassés y el rapero Brebaje Man (Etian Arnau Lizaire). Se estrenó en YouTube este sábado 13 de noviembre, en apoyo a la marcha del 15N. El texto recuerda que "las calles son de todos los cubanos". La música tiene un ritmo de conga y un estribillo que podría se coreado por el pueblo próximamente.

La letra exalta la importancia de que exista respeto entre cubanos independientemente de sus posturas políticas y alerta al Estado de que el movimiento cívico iniciado en el país para conseguir un cambio, no hay quién lo pare.

"Oye se acabó el abuso. El pueblo cubano ya está en la calle. Suelta la tonfa y el bate, esta alegría no hay quién la pare", dice el estribillo de la canción.

"Un aporte al 15N", es el título elegido por Carcassés para compartir su nuevo tema musical en las redes sociales.

No hay quién me pare

Legaliza el amor

Vive la diferencia

Sin miedo a decir lo que piensas

Las calles son de todos lo cubanos

Deja la bobería y dame la mano

Caminando, caminando

La gente se va sumando

Cuba libre y de los cubanos

Ya tú lo ves

Oye policía piensa

Oye policía piensa

Yo no quiero injerencia

De ninguna potencia

Cuba libre y de los cubanos

Libre, libre y de los cubanos

El rapero Brebaje Man nació en Santiago de Cuba y creció en La Habana, en el barrio de Alamar, cuna del Hip Hop cubano. En su participación en la canción rapea comentando que el pueblo de Cuba está cansado de tanta represión.

"La gente se siente cansada y saben que quieren un toque de libertad, rezando por la madrugada. Sin pita el trompo no baila en el pitipuá. Mambises tienen sus raíces centradas en crear un cambio real y en paz, pero si no entiendes el hambre, ignoras porque ya mi pueblo no cree en nada", dice el rapero en la canción.

El vídeo fue grabado el sábado en un recorrido que hizo Carcassés, con camiseta blanca incluida, por la Calle 23 del Vedado, hasta el Parque del Quijote, lugar donde Yunior García, líder de la plataforma cívica Archipiélago tiene previsto iniciar su marcha en solitario este domingo.

La convocatoria del 15N en Cuba sigue activa. La diáspora cubana se suma a apoyar a los manifestantes en la isla con acciones programadas en más de 114 ciudades del mundo.

Carcassés dijo tras los sucesos del 11J que las protestas en Cuba se producen “por una acumulación de frustraciones”. Aseguró que en el contexto actual tildar a los manifestantes de mercenarios es una falta de respeto a la inteligencia del cubano.