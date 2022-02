Robertico Carcassés sobre detención de Carolina Barrero: No es fácil pretender que no sabemos lo que pasa en Cuba

Robertico Carcassés y activistas cubanos Foto © Facebook Roberto Carcassés Interactivo

El músico cubano Robertico Carcassés, director de Interactivo, denunció la detención en Cuba de la activista Carolina Barrero y aseguró que ya no es fácil mirar a otro lado y negar lo que está ocurriendo en la isla.

"Carolina Barrero, a la izquierda, está ahora mismo presa y en paradero desconocido después de haber sido golpeada. No es la primera vez que le pasa. ¿Por qué? Carolina se expresa sin miedo y con inteligencia. Ella es una de muchos jóvenes valientes que crecieron con la música de Interactivo y que hoy están presos, en el exilio o sufriendo constate represión por parte de la Seguridad del Estado", denunció el músico.

Facebook Roberto Carcassés Interactivo

Este lunes las brigadas de respuesta rápida del régimen detuvieron a los activistas Camila Rodríguez, Carolina Barrero, Arián Cruz, Daniela Rojo, Leonardo Romero Negrín y a familiares de presos políticos por manifestarse pacíficamente en los alrededores del Tribunal Municipal de Diez de Octubre, donde se juzgaba a 33 personas que protestaron el 11 de julio.

Barrero, Rodríguez y Rojo continúan detenidas y en paradero desconocido. Su manifestación pacífica era en apoyo a los familiares de las personas que participaron en las protestas antigubernamentales en la zona de la esquina de Toyo. El juicio está previsto que concluya el próximo 7 de febrero.

A los manifestantes de Toyo se les acusa del delito de sedición contra la Seguridad del Estado. Las peticiones fiscales son de hasta 25 años de cárcel y entre los presos políticos hay seis menores de edad.

Carcassés aseguró ante la escalada represiva de la Seguridad del Estado que "ya no es tan fácil mirar a otro lado o pretender que no sabemos lo que pasa hoy en Cuba". No es la primera vez que el artista se posiciona en favor de cambios en el país y en apoyo a los manifestantes del 11J.

En julio señaló que las protestas en Cuba se producen “por acumulación de frustraciones” y carencias. Alertó que llamar "mercenarios" a los manifestantes y no darles derecho a réplica en los medios de comunicación, "es seguir faltando el respeto a la inteligencia de los cubanos.

Carcassés también utilizó su mejor herramienta, la música, para denunciar la represión en la isla. En noviembre apoyó a la Plataforma cívica Archipiélago en la marcha del 15N con la canción "No hay quien me pare".

Se trató de una colaboración entre Carcassés y el rapero Brebaje Man (Etian Arnau Lizaire), cuyo texto recuerda que "las calles son de todos los cubanos".