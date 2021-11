Don Omar envía mensaje a sus "hermanos cubanos" por el 15N: "Apuesto a la libertad y a la justicia que tanto necesitan"

Don Omar envía mensaje de apoyo por el 15N Foto © Instagram / Don Omar

El artista puertorriqueño Don Omar envió este lunes un mensaje de apoyo a las manifestaciones que pacíficamente marcharán este 15 de noviembre en Cuba.

Fue a través de su perfil de Instagram que el reguetonero compartió una imagen de un corazón pintado con la bandera cubana y junto a esta ilustración escribió unas palabras dedicadas para sus "hermanos cubanos".

"Voy a mis hermanos cubanos, apuesto a la libertad y a la justicia que tanto necesitan. Va por el tiempo en aislamiento, por la escasez, por los maltratos, por los que han muerto inocentemente en la búsqueda del respeto al derecho ajeno que siempre ha sido LA PAZ", escribió el legendario cantante, que acompañó sus palabras de las etiquetas "15N" y "Cuba" y las palabras "Patria y Vida", en alusión al himno musical de Gente de Zona, Descemer Bueno, El Funky, Yotuel Romero y Maykel Osorbo.

Captura Instagram / Don Omar

En julio, el intérprete de éxitos como "Pobre Diabla" o "Ella y yo" se solidarizó con las protestas que tuvieron lugar el 11J en la isla y compartió un mensaje de apoyo para los manifestantes entonces.

En esa ocasión comentó "Son MÁS y ya NO TIENEN MIEDO. Cuba libre. CUBA VOY A TI y PAGO DOBLE!" junto a una instantánea de las protestas que más tarde borró de su perfil de Instagram para darle protagonismo a la promoción de su nueva música.

Esta no es la primera vez que el famoso artista se solidariza con Cuba y muestra su apoyo al país. Tras el paso del devastador tornado, que azotó varios barrios de La Habana a finales de enero de 2019 escribió el siguiente mensaje en sus redes sociales. "He visto cómo has resistido vientos más fuertes para convertirte en el único lugar a donde quisiera ir antes de morir. Eres fuerte y tu gente también lo es. Mereces un grandioso futuro gracias a tu gente, recupérate pronto mi soñada Cuba", dijo entonces.