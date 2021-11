Manifestantes contra Yunior García reconocen el temor del gobierno: "Sabemos a ciencia cierta que se le pueden unir muchas personas en el camino"

Varios de los partidarios del gobierno cubano, participantes en el mitin de repudio realizado ayer frente a la vivienda del activista Yunior García Aguilera, uno de los impulsores de la Marcha Cívica por el Cambio, dejaron varias "perlas" en cámara al ser entrevistados por la prensa extranjera y los medios oficialistas.

El dramaturgo e impulsor de la plataforma convocante del 15N, Archipiélago, tenía previsto marchar en solitario por la calle 23 del barrio del Vedado, con una simple rosa blanca. Desde primeras horas de la mañana quedó claro que los agentes que rodeaban su casa iban a impedirlo. En la noche, el propio activista reconoció que el bloqueo de su casa le hacía imposible salir sin poner en peligro su integridad y la de sus familiares.

Afuera, la turba coreaba acusaciones y consignas revolucionarias. Agentes de la Seguridad del Estado maniobraron desde la azotea del edificio con unas banderas gigantes para tapar la ventana en la que Yunior había puesto una sábana blanca y un improvisado letrero que decía "Mi casa está bloqueada".

Los gritos y lemas gubernamentales en este tipo de actos de repudio nunca se han caracterizado por su originalidad. Pero aún así sorprende, por ejemplo, que uno de los manifestantes que participó en el aquelarre contra el dramaturgo haya asegurado a Euronews cosas como esta: "A pesar de que él [Yunior] dice que iba a marchar solo, sabemos a ciencia cierta que se le pueden unir muchas personas en el camino, y lo que están es tratando de que haya una confrontación pueblo a pueblo".

Otro de los videos, colgado en la cuenta de Granma, muestran a una doctora, de nombre Bárbara, que se enreda en su propia retórica luego de reconocer que "un personaje como Yunior es bastante conocido".

"Me preocupa la parte de la juventud, de las redes sociales" -dice la entrevistada-, que están inundando las redes de noticias", y acusa a los jóvenes cubanos de falta de madurez.

"A mí no me sugiere ningún liderazgo pero me sentí en la obligación de venir", dijo.

"Yunior incentiva a la población, pero la incentiva desde el punto de vista de la oposición", reconoció la doctora.

Otros de los entrevistados trataron de explicar su presencia en una evidente operación de acarreo, como muestran fotos colgadas en redes sociales, donde los participantes del mitin llegan en una guagua y luego se alojan en una escuela cercana.

“Él tiene que saber que está en un barrio donde todos somos revolucionarios”, declaró a la agencia Associated Press Eduardo Guisado, un supuesto emprendedor de 34 años "que trabaja en una cafetería y vive en las inmediaciones".

"Él no puede salir. Él convocó a una marcha inconstitucional, no se le puede permitir eso. Yo estuve arriba en su casa (el segundo piso que ocupa García) y eso fue lo que se le explicó”.

Las "explicaciones" llegaron hasta la puerta de la casa de García Aguilera, como ha podido verse en otro video colgado por la plataforma Archipiélago.