NBC desmonta a Díaz-Canel: el medio que le dio voz expone ahora caso de Jonathan Muir, adolescente preso por protestar en Cuba

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NBC News, el mismo medio que ofreció tribuna al gobernante Miguel Díaz-Canel para negar la existencia de presos políticos en Cuba, publicó este viernes un reportaje -basado en una versión previa difundida por Noticias Telemundo, su división en español- sobre el caso de Jonathan David Muir Burgos, un adolescente de 16 años encarcelado en una prisión de máxima seguridad tras participar en las protestas de marzo en Morón.

La contradicción es directa. El 12 de abril, Díaz-Canel afirmó ante la periodista Kristen Welker en el programa Meet the Press que la narrativa de presos políticos en Cuba era "una gran mentira" y "una calumnia".

Cuando hizo esas declaraciones, Jonathan ya llevaba semanas en la cárcel de Canaleta, en Ciego de Ávila, acusado del delito de sabotaje.

El joven fue arrestado el 16 de marzo cuando acudió con su padre a una citación policial, días después de participar en las protestas del 13 de marzo, desencadenadas por apagones de más de 26 horas diarias y escasez extrema de alimentos.

Su padre, el pastor evangélico Elier Muir, de 58 años, describió a Noticias Telemundo la bolsa de dulces que llevó a su hijo en la primera visita permitida, dos semanas antes del reportaje.

"Todavía lo vemos como un niño pequeño. No podemos aceptar verlo crecer en prisión y convertirse en adulto", dijo.

El pastor rechazó además las acusaciones del régimen de que familias opositoras reciben financiamiento externo, señalando las paredes de ladrillo sin revocar de su humilde casa en Morón.

"No somos empleados asalariados, que es otra característica que quieren usar para denigrarnos y desacreditarnos", señaló.

Jonathan pesa apenas 105 libras y padece deshidrosis, una enfermedad crónica de la piel. Un tratamiento médico programado para el 18 de abril no pudo administrársele en prisión.

Su madre, la pastora Minervina Burgos López, reportó que el adolescente sufre crisis vasovagales. "Se duerme y cuando despierta está desorientado, no recuerda dónde está", explicó.

En una llamada a la 1:45 de la madrugada del 23 de abril, Jonathan suplicó a su padre: "Papá, por favor, sácame de aquí, papá, ya no resisto más".

En días recientes, el régimen cubano intentó contrarrestar las denuncias publicando una fotografía del menor tocando un teclado musical en prisión, con el mensaje "El piano no miente. La foto está ahí. Y Jonathan… ahí está, sano y salvo".

El padre denunció que engañaron a su hijo prometiéndole un premio a cambio de tocar el piano y que le tomaron fotos y videos sin autorización. La organización Cubalex calificó la maniobra de "revictimización".

La hermana de Jonathan, Dayana Muir Marrero, respondió a quienes lo llaman vándalo. "Si ser vándalo significa estar cansado de sufrir en primera persona, vivir con una enfermedad donde no están las condiciones necesarias para el tratamiento, y tener el valor de gritar 'libertad', de pedir un poco de comida, un poco de electricidad; si ser vándalo es eso, entonces aceptaría que él es un vándalo".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares al adolescente el 24 de abril, al considerar que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud están en riesgo de daño irreparable. Cuba no respondió al requerimiento previo enviado el 10 de abril.

Los congresistas estadounidenses Carlos Giménez y María Elvira Salazar han exigido su liberación, al igual que Mario Díaz-Balart, quien declaró: "Ningún menor debe ser perseguido o encarcelado por alzar su voz contra una dictadura".

Prisoners Defenders estimó en marzo que al menos 1,092 personas permanecen presas en Cuba por criticar al gobierno, entre ellas 33 menores de edad.

Jonathan no está solo, pues al menos otro adolescente de 16 años, Cristian Crespo Álvarez, también permanece detenido tras las protestas de marzo.