Anamely Ramos gestiona salida humanitaria para Maykel Osorbo: La vida de Maykel es más importante

A solo 10 minutos de haber hablado con el ganador de dos Grammy Latinos Maykel Osorbo, la curadora Anamely Ramos aseguró a CiberCuba que se encuentra haciendo “todas las gestiones posibles” para que el rapero salga de prisión por razones humanitarias y se atienda su padecimiento de salud fuera de Cuba.

El cantante, uno de los autores del himno libertario Patria y Vida que recibiera dos gramófonos dorados en la reciente edición de la Academia Latina de las Grabaciones, padece de una inflamación en los ganglios que, a decir de Ramos, “le empezó a salir hace dos o tres meses”, sin causa aparente. Osorbo lleva seis meses encarcelado.

“Estamos super preocupados porque ni siquiera un diagnóstico certero tenemos de Maykel”, dijo la curadora y se refirió a las protuberancias que presenta el cantautor en su cuerpo. “Lo único que tenemos es lo que le dijo el médico cuando lo vio con todas esas bolas, que evidentemente el sistema linfático estaba fallando, que eso no pasaba por gusto y no hay indicios de una infección puntual”, precisó.

La buena noticia es que Osorbo mantiene buen estado general, gracias a su fortaleza de carácter, aunque de acuerdo a Ramos, no lidiar bien con la debilidad puede resultar contraproducente. “No me lo había querido decir para no preocuparme más, porque él me decía ‘es que no me puedo dar el lujo de estar mal’”, agregó, y reconoció que “para saber exactamente los detalles de su padecimiento hay que preguntarle muchas veces”.

A pesar de estar consciente de que su estado de salud es delicado, “al mismo tiempo quiere que la gente entienda que él está firme, que hay cosas en las que no se va a dejar chantajear incluso aunque peligre su vida”, aseguró Ramos en referencia a procedimientos quirúrgicos a los que debe someterse su pareja para determinar “la causa por la que el sistema linfático de Maykel está fallando”.

Recientemente el cantante fue sometido a una biopsia (baff) cuyo resultado fue inconcluso y no arrojó luz sobre los motivos de la inflamación que presenta. “Lo otro que queda es hacerle el otro tipo de biopsia que es sacarle una parte de uno de los ganglios y hacer un estudio, y ya Maykel dijo que eso no se lo va a dejar hacer”, agregó la activista haciendo un recuento de episodios similares que involucran a opositores cubanos.

“En medio de todo esto hay una larga historia de manipular a los presos que están enfermos, de inducirles después de enfermedades, de usar todo tipo de tortura psicológica y física con ellos”, dijo y agregó que Osorbo “no va a caer en eso” porque “no confía para nada” en la atención médica a los disidentes.

Ramos dijo estar preocupada ante la situación de vulnerabilidad que atraviesa su pareja, preso desde el 6 de mayo, y se hizo eco de la voluntad del enfermo: “No me voy a dejar hacer ningún procedimiento invasivo, y la única manera que a mí me puedan tratar es que me saquen del país porque en Cuba ni siquiera estando libre en mi casa yo me voy a dejar de tratar este tipo de cosas”, recordó Ramos.

Ante el nuevo contexto y teniendo como precedentes la experiencia de los hermanos Ruiz Urquiola, el caso la Dama de Blanco Xiomara Cruz,y la reciente confesión de un médico-agente que se valía de su profesión para vulnerar a la oposición en Cuba, no es de extrañar que la curadora busque una salida humanitaria para tratar clínicamente a su pareja, lejos del control del régimen.

“Estamos haciendo todas las gestiones posibles para ver cómo resolvemos esta situación, por supuesto que el escenario ha cambiado, porque la vida de Maykel es lo más importante y el que no lo entienda, yo lo siento, pero es obvio que la vida de Maykel es más importante”, insistió.

Recientemente, el rapero estuvo más de dos semanas incomunicado en la prisión de Kilo 5 tras protagonizar una huelga de hambre de seis días -la tercera en un año- que, junto a las pésimas condiciones del penal, la sostenida violencia de la que ha sido víctima y la mala alimentación constituyen factores de riesgo y posibles atenuantes en el estado actual de salud de Osorbo, consideró Ramos.

También mencionó el caso del periodista Esteban Rodríguez, otro preso político arrestado el 30 de abril y que se encuentra en su séptimo día de huelga de abre y sed en el penal, aislado en una celda de castigo y si comunicación con su familia.

“Estamos nuevamente ante una situación extrema ante la cual Esteban está totalmente desamparado, incomunicado no tenemos ni certezas de cómo realmente esta. Realmente es desesperante”, sentenció.

Este jueves, la organización Human Rights Watch expresó preocupación por el estado de salud del rapero. "Reportan que su situación de salud es grave. Debe ser liberado y recibir atención médica adecuada", demandó José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la ONG.