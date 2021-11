Human Rights Watch expresa preocupación por salud de Maykel Osorbo

Maykel Osorbo Foto © José Miguel Vivanco en Twitter

La organización no gubernamental (ONG) Human Rights Watch expresó este jueves su preocupación por el estado de salud del rapero y preso político cubano Maykel "Osorbo" Castillo, quien se encontraría muy enfermo en una cárcel de la isla.

El director ejecutivo de esta instancia, José Miguel Vivanco, afirmó en Twitter que le preocupa la situación del activista, quien es uno de los intérpretes de la canción "Patria y Vida", recordó.

"Reportan que su situación de salud es grave. Debe ser liberado y recibir atención médica adecuada", subrayó el representante de esta ONG, dedicada a la defensa de los Derechos Humanos.

Antes, Vivanco se había pronunciado contra la represión del gobierno cubano el pasado 15 de noviembre, cuando estaba convocada una marcha pacífica en el país.

"Los reportes que recibimos de Cuba son desoladores. El régimen ha desplegado las fuerzas de seguridad de forma masiva. Muchos periodistas y críticos están sitiados en sus casas. Algunos han sido detenidos. La intención es clara: suprimir cualquier intento de protesta. #15NCuba", denunció en esa ocasión.

Las preocupaciones por el estado de salud del músico se incrementaron luego de que su novia, la activista Anamely Ramos, informara que había hablado con Osorbo y este le había comentado que "está lleno de bolas, debajo de las axilas, cerca de la clavícula, detrás del brazo" y que había estado con vómitos, fiebre, sudoraciones y mucho cansancio.

"Le hicieron una biopsia (baff), ante lo que parece ser un fallo grave del sistema linfático, pero esa prueba no es concluyente y ya Maykel me dijo que no va a dejar que le hagan ningún procedimiento médico invasivo", reveló la curadora de Arte.

Asimismo, denunció que la salud del cantante se ha deteriorado hasta este punto por "su prisión injusta y los maltratos a los que ha estado sometido desde mucho antes de estar en prisión".

Recordó la reciente huelga de hambre que hizo el prisionero en la cárcel "Kilo Cinco y medio" de Pinar del Río, y remarcó que sobre el artista urbano pesan más de 120 actos de violencia policial en poco más de un año.

"Maykel sufrió un año y medio de prisión por oponerse al Decreto 349. Maykel pertenece a ese sector del pueblo cubano persistentemente desechado. La injusticia profunda que la dictadura significa, incluye esta asimetría terrible donde son estas personas las que siempre pagan el mayor precio por ser libres", argumentó la activista.

Maykel Osorbo se encuentra recluido en la mencionada cárcel de máxima seguridad desde el 18 de mayo pasado.

En octubre envió un mensaje a sus seguidores donde les dijo que está preso por componer una parte de la canción que se ha convertido en un himno de lucha para los cubanos amantes de la libertad y que desean un cambio político en la isla, "Patria y Vida".

Este 18 de noviembre, justo cuando se cumplen seis meses de su encarcelamiento, se realizará la gala de la edición 22 de los Premios Grammy Latinos en la que se cantará el tema musical, el cual tiene dos nominaciones.

En ese evento solo estará ausente Maykel Osorbo por estar retenido en una prisión cubana. Los demás intérpretes, Yotuel Romero, El Funky, el dúo Gente de Zona y Descemer Bueno estarán presentes en la ceremonia.