Activista David Martínez marcha en solitario en Cienfuegos por los cubanos que no pudieron salir el 15N

El ingeniero y activista David Martínez Espinosa realizó su caminata cívica en solitario por la ciudad de Cienfuegos “en nombre de los cubanos que no pudieron salir a marchar el 15N” en la isla.

El coordinador de la plataforma ciudadana Archipiélago, en una directa que compartió este lunes en su perfil de Facebook, documentó el recorrido que hizo por esa ciudad del sur de Cuba hasta llegar a la zona de Punta Gorda, para lanzar una flor al mar.

En el trayecto, aseguró que el objetivo de la convocatoria era “vaciar las cárceles, no llenarlas más”, en respuesta a los cuestionamientos sobre el porqué no salieron a marchar como se había prometido.

Expuso que “el acoso y el terror que generó el régimen con amenazas de cárcel, de reprimirnos es entendible para que muchos de los que queríamos salir no lo hiciéramos”.

Subrayó que su recorrido era en honor a los más de 600 presos políticos que hay en estos momentos en las prisiones de la isla.

El joven profesor universitario destacó, además, la injusta prisión del rapero Maykel Osorbo, “que está con una condición de salud crítica”, y la de los activistas políticos Esteban Rodríguez, Luis Manuel Otero Alcántara, José Daniel Ferrer y “todos los demás que no son tan conocidos, pero ante Dios no hay héroes anónimos, ni ante la Patria tampoco”.

“Voy a llevar mi rosa roja hasta Punta Gorda y si no encuentro ningún busto de Martí la lanzaré al mar. Es la simbología que se me ha ocurrido hacer, porque el parque del Apóstol está lleno de policías. Hubiera querido caminar hasta allí, pero no nos dejan ni siquiera ponerle una flor”, aseguró el ingeniero sobre su marcha individual por la ciudad cienfueguera.

Mientras caminaba por el Paseo del Prado, contó que el día estaba tranquilo, “que la tensión había bajado”, aunque “siempre puede suceder cualquier cosa”.

En una segunda directa en su red social, Martínez Espinosa explicó que no había tenido “ningún percance en el camino”, aunque no había encontrado ningún busto de Martí hasta la zona conocida como Punta Gorda en la bahía cienfueguera, para depositar su flor.

Al llegar al malecón de la ciudad, con el mar a su espalda, aseguró: “La lucha continúa, no podemos dejarnos arrebatar nuestros derechos por el régimen, no podemos permitir su interpretación arbitraria de nuestra Constitución ni que se adueñe de las calles”.

“Esta manifestación solitaria es puramente simbólica y mi rosa la voy a tirar al mar porque no encontré un busto de Martí donde ponerla. Rezo a Dios para que pronto los presos políticos sean liberados, para que muchos de nosotros perdamos el miedo a decir lo que pensamos”, dijo al concluir su marcha y lanzar su rosa a la bahía de Jagua.

Martínez Espinosa fue expulsado en octubre de su trabajo como profesor de la Universidad de Ciencias Médicas en Cienfuegos, donde impartía las asignaturas de Matemáticas y Química, por sus críticas al régimen cubano y por ser uno de los promotores de la marcha cívica del 15N en Cuba.

También es uno de los moderadores de la plataforma ciudadana Archipiélago y en una de sus habituales directas por su cuenta de Facebook respondió duramente a las declaraciones hechas por los voceros oficialistas Arleen Rodríguez Derivet y Humberto López en la televisión cubana sobre el dramaturgo Yunior García Aguilera y su postura de marchar en solitario.

El activista fue quien solicitó el permiso para realizar la manifestación en Cienfuegos, denegado por las autoridades locales. Por sus actividades de oposición al régimen en varias ocasiones ha sido citado a interrogatorios y amenazado por agentes de la Seguridad del Estado.