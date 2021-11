Camila Cabello y su cambio de look radical tras su ruptura con Shawn Mendes

Camila Cabello y Shawn Mendes Foto © Instagram / Camila Cabello

Camila Cabello y Shawn Mendes anunciaron su ruptura la semana pasada. Una noticia que pilló por sorpresa a todos sus seguidores y fans, que no esperaban que la joven pareja pusiese fin a su noviazgo de dos años. Fue a través de un comunicado conjunto que los dos cantantes decidieron hacer público el fin de su relación y apenas unos días después la cantante cubana sorprendió con un nuevo look.

La intérprete de éxitos como "Havana" o "Don't go yet" dejó atrás su melena morena y rizada por un color menta, solo apto para las más atrevidas, y evidentemente la cubana entra en este grupo.

Aunque no sabemos si el cambio de estilismo está relacionado con su ruptura o más bien con algún proyecto audiovisual que está grabando (lo que significa que no lo llevará mucho tiempo), la nueva imagen de Camila les ha encantado a sus fans que han aprobado su cambio de look con más de 4 millones de 'likes'. Lo que no es de extrañar, ya que ese color le sienta fenomenal a la artista de 24 años.

A juego con su melena menta, la cantante lleva una prenda en la parte de arriba del mismo color y también unas uñas que complementan su color de pelo.

Este nuevo estilismo llega después de que la semana pasada la protagonista de Cinderella anunciase que vuelve a estar soltera tras romper su relación con el canadiense Shawn Mendes.

"Hola chicos, hemos decidido terminar nuestra relación sentimental, pero nuestro cariño mutuo es más fuerte que nunca. Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos". Fue el mensaje con el que anunciaron la noticia en las historias de Instagram, dejando claro que pese a poner fin a su relación, ambos seguirán teniendo una buena relación y se apoyarán mutuamente.

