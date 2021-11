Vuelos de La Habana a Managua: Todo lo que necesitas saber

Pasajeros facturando en el Aeropuerto José Martí de la Habana (Imagen de archivo) Foto © CiberCuba

Los vuelos de La Habana a Managua son los más buscados en la isla desde que se aprobó esta semana el libre visado para ciudadanos cubanos que deseen viajar a Nicaragua.

Decenas de personas se han dirigido hacia las oficinas de la aerolínea Conviasa y a las de Copa Airlines, pero se han encontrado con que no hay vuelos a Nicaragua, desde Cuba, por ninguna ruta.

Copa Airlines

Búsquedas online de vuelos de La Habana a Managua

En CiberCuba hemos hecho varias búsquedas online de vuelos de La Habana a Managua. Existen ofertas que incluyen dos y tres escalas, pero algunas de ellas al intentar comprar el boleto de avión, son denegadas porque "ya no existen".

Buscador de vuelos Idealo

En las ofertas de viajes entre ambas ciudades hay boletos de avión de diferentes precios para los meses de diciembre y enero. Rondan entre los 1,500 dólares y los 2,700 dólares.

Pasaje en Copa Airlines

El valor de los billetes de avión es extremadamente alto, escapa a las posibilidades de la mayoría de los cubanos. Además los vuelos son muy escasos y difíciles de adquirir, sobre todo si se pretende hacer la compra online desde Cuba, donde la conexión de Internet es deficitaria o nula.

Rutas de vuelos de La Habana a Managua implican varias escalas

La ruta directa de vuelos de La Habana a Managua aún no está operativa. Los itinerarios actuales implican hacer 1, 2, 3 y hasta cuatro escalas para llegar a Nicaragua.

Buscador de vuelos Idealo

La Embajada panameña en La Habana anunció el miércoles que los cubanos que viajen a un tercer país haciendo escala menor de 12 horas en el Aeropuerto de Tocumen no tendrán necesidad de solicitar visado de Panamá. Sin embargo, el post publicado en Facebook por la sede diplomática fue retirado.

“Recordamos a todos los viajeros que Panamá no requiere visa de tránsito para ciudadanos cubanos, pero el tránsito no puede ser mayor a 12 horas. No hay excepciones a este límite. Las personas que excedan este límite de 12 horas deben tener visado”, avisó la Embajada de Panamá.

Qué se necesita para abordar los vuelos de La Habana a Managua

Si el viaje se realiza con Copa Airlines, la compañía indica que para volar a Nicaragua los viajeros deben completar un formulario de información con datos generales para uso migratorio. Además, deben presentar un test PCR negativo de Covid-19, hecho por laboratorios autorizados y en las 72 horas previas.

El resultado de la prueba de Covid-19 debe enviarse por email, en formato PDF el día anterior al vuelo, al correo vuelosmanagua@copaair.com. La compañía aérea advierte que la información será enviada a las autoridades migratorias nicaragüenses, quienes revisarán los documentos y notificarán la aprobación para el ingreso al país.

Nicaragua cambia a su embajador en Cuba tras aprobar el libre visado

El presidente Daniel Ortega, designó a Sidharta Francisco Marín Aráuz, como nuevo embajador en Cuba tres días después de aprobarse el libre visado para ciudadanos cubanos en Nicaragua.

La sorpresiva medida del gobierno nicaragüense no solo facilita el turismo de compras de los cubanos en ese territorio, sino que propicia a los interesados en abandonar la isla, en medio de la actual crisis, una ruta migratoria hacia Estados Unidos.

El gobierno nicaragüense asegura que aprobó la medida para "promover el intercambio comercial, el turismo y la relación familiar humanitaria" entre Cuba y Nicaragua. Los cubanos esperan que en las próximas semanas esté operativa la ruta directa de vuelos de La Habana a Managua y que esto permita que bajen los precios de los boletos de avión.