Despiden de su trabajo a joven cubano por decidir marchar el 15N

Yuri García Caraballo Foto © Facebook / Yuri García Caraballo

El cubano de 29 años Yuri García Caraballo, quien llevaba 10 años trabajando como técnico en GPS en una base de camiones de carga del municipio de Batabanó, fue despedido de su centro laboral por sumarse a la convocatoria del pasado 15 de noviembre.

En una entrevista publicada por el medio independiente Yucabyte el joven denunció que tras salir a la calle con un cartel que decía “Martí Sí, Marx No”, fue citado por el director general de su empresa, en Mayabeque, para comunicarle la medida disciplinaria.

“El director general de mi centro laboral, que vive en La Habana, mandó a expulsarme. Ahora estoy desempleado, esperando a ver qué sucede con mi caso en estas semanas. El director de la base me dijo que por ahora es una separación del puesto laboral, y que tenían que reunirse los directivos para determinar oficialmente qué decretarán”, relató.

Asimismo, afirmó que ha tenido mucho apoyo de sus compañeros de trabajo, quienes lo respaldaron públicamente ante la medida.

“Dijeron que yo soy un buen trabajador, un buen compañero y que lo he demostrado a lo largo de estos 10 años que llevo en mi puesto. Porque eso sí, soy muy comprometido con mi trabajo y me gusta lo que hago. Sentí un gran respaldo de esos amigos, incluso de quienes se acercaron para decirme: “Coño, compadre, lo que expresaste yo también lo siento, pero ten cuidado”. Todavía hay mucha gente con miedo”, expresó.

Tras su protesta pacífica y en solitario el joven fue detenido durante casi una semana y golpeado a manos de la policía.

En la entrevista, García Caraballo explicó que marchó el 15N “porque, simplemente, sentí la necesidad de hacerlo” y aseguró que desde hacía mucho tiempo no podía conciliar el sueño.

“El miedo me hacía estar en casa, de brazos cruzados, viendo la realidad de mi país sin hacer nada. Decidí entonces que, ante la convocatoria del 15N, marcharía de forma pacífica. Claro, uno siempre piensa en la represión y le teme, pero es que era algo que tenía que hacer. Y no me arrepiento. Ahora me siento más libre, más en paz conmigo mismo”, apuntó.

Al igual que el joven, varios cubanos han sido despedidos de sus centros laborales por adherirse a la convocatoria del 15N.

Entre ellos el profesor David Martínez Espinosa, expulsado de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos por promover la Marcha Cívica.