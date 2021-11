Silvio Rodríguez no escuchó Patria y Vida porque es "más afín a otro tipo de música"

El cantautor Silvio Rodríguez Foto © Juventud Rebelde / Cubasí

El cantautor cubano Silvio Rodríguez declaró no haber escuchado el tema Patria y Vida por ser “más afín a otro tipo de música”.

En una entrevista concedida al diario chileno La Tercera y publicada este domingo, Rodríguez fue preguntado, entre otras cosas, por la situación sociopolítica de la Cuba actual, especialmente por las expresiones de malestar que viene exhibiendo la sociedad civil.

Sobre Patria y Vida, el tema ganador de dos Grammys latinos en la reciente edición de los premios, el trovador cubano evitó dar su opinión. “Sobre esas canciones que menciona, me han hablado de ellas, aunque no las he escuchado. Por formación soy más afín a otro tipo de música”, contestó.

No obstante, el músico afín a otro tipo de música, sí aprovechó la pregunta para entonar un cántico al dictador Fidel Castro, responsable del grito y la mentalidad de “patria o muerte” que deformó la cultura y el civismo de un país que, desde 1959, entronizó el nacionalismo, la violencia y la división entre cubanos como estandarte de su proyecto político totalitario.

“Hay un video de Fidel, hablando en una escuela, donde al final dice el lema de Patria y Vida, inspirado en una niña presente. Búsquelo, está en internet. Alfredo Guevara lo utilizó hace años, en la clausura de un festival de cine de La Habana. Patria y Vida es un hermoso lema, no tengo reparo en repetirlo, aunque me es imprescindible decir primero Abajo el Bloqueo”, afirmó.

Maestro en escurrirse por la tangente, el trovador contestó a preguntas sobre las históricas protestas del 11J en Cuba, para las cuales, ¡cómo no!, encontró razones en el manual básico de política para castristas irredentos. ¿Le sorprendieron las protestas, o esperaba algo así?, le preguntó La Tercera por email.

“Después del bloqueo inmisericorde que nos ha impuesto el régimen imperial durante 62 años y de las 243 medidas de asfixia extras de Trump; después de la esperanza de que Biden levantara al menos las medidas de Trump, como prometió en su campaña electoral, y de no hacerlo; después de habernos nombrado país proclive al terrorismo; después de las remesas suspendidas, del declive del turismo y para colmo después de 18 meses de pandemia, era bastante lógico que aparecieran expresiones de agotamiento”, aseguró el músico, enumerando otros efectos del embargo estadounidense que, según su opinión, agotaron la paciencia de los cubanos que protagonizaron el estallido social del 11J.

Pero, ¿no hay causas internas que lo expliquen?, le repreguntó el diario chileno. A lo que el autor de El Necio hábilmente contestó: “Por supuesto que el bloqueo no es el único responsable de nuestras dificultades. Pero…”. Y volvió a las tesis sobre el embargo estadounidense y las campañas externas, sin lo cual Cuba “sería un país aún más generoso y solidario, o sea, un terrible peligro para el egoísmo universal”.

¿Presos políticos en Cuba? ¿Más de mil detenidos tras el 11J? ¿Calificativos de ‘delincuentes’, ‘mercenarios’ y ‘confundidos’, que estimulan el discurso de odio? ¿Violación de los derechos humanos por parte del régimen? Sobre todas estas cuestiones, Silvio mantiene su tangente trayectoria, que excusa los errores de la dictadura ante las descomunales injusticias que se comenten en el mundo.

“Un gobierno podrá equivocarse calificando a las personas que hacen una protesta; pero una cosa es equivocarse en las palabras y otra muy diferente es mandar contra los manifestantes carros de combate y tropas armadas hasta los dientes que disparan escopetas sobre la multitud, matando y vaciando ojos, como he visto que pasa en otros países”, indicó.

¿Cree Silvio que el régimen no está dispuesto al diálogo o a liberar a presos políticos no violentos, como él mismo declaró poco después del 11J?

“A mi juicio, Díaz Canel y su gobierno comprenden la necesidad de romper cierta inercia y trabajan en esa dirección. Recientemente se han aprobado leyes que lo demuestran; también se está debatiendo y escuchando especialistas de diversos sectores. Hay evidencias de científicos y académicos trabajando con el gobierno en estos momentos. Todo eso es esperanzador”, consideró.

Preguntado sobre una nueva generación que ya no cree en la llamada revolución, allá que volvió la burra al trigo. “Nada es casual. No quieren que avancemos, quieren cerrar cada vez más el cerco a fuerza de propaganda y medidas de asfixia. Se ha aprovechado la pandemia no para levantar el bloqueo, sino para endurecerlo. Es el castigo a Cuba por haberse atrevido a ser ella misma”.

¿Es Cuba una dictadura? Noli me tangere, vino a responder una vez más el maestro de la tangente, citando moralistas chinos y recitando nuevamente su manual y su principio probabilista del fin justifica los medios.

“No hay una sola sociedad sobre la tierra, ni un solo gobierno, que haya puesto de acuerdo a todo el mundo. Confucio lo decía. A Cuba llevan más de 60 años asfixiándola, agrediéndola, calumniándola, y cuando se defiende es dictadura. Puede que lo sea, que la hayan obligado a serlo en alguna medida. ¿Quiénes la obligaron? La mayor dictadura del planeta: la del egoísmo, la del dinero, la que no cree en el amor sino en la usura, la que dice ‘dame o te hago la guerra’, y todos los que aplauden devotamente las migajas que reparte”, concluyó.

“Todo lo dora un buen fin, aunque lo desmientan los desaciertos de los medios”, dijo Baltasar Gracián en su Oráculo manual y arte de prudencia. Pero Silvio, que lamenta no haber estudiado más, prefiere quedarse con Maquiavelo, Napoleón y su sempiterno comandante.