Totalmente devastado, Arcángel manda un mensaje a la mujer que provocó la muerte de su hermano

Arcángel con su hermano Justin Santos Foto © Instagram / Justin Santos

La muerte de Justin Santos, hermano menor de Arcángel, ha supuesto un duro golpe para el artista puertorriqueño, que unos días después del trágico accidente de tráfico que le costó la vida al joven de 21 años reapareció en las redes sociales para mandarle un mensaje a la mujer responsable de su muerte.

Totalmente devastado y entre lágrimas, el cantante dijo que quiere abrazarla y también le ofreció su ayuda en el conmovedor vídeo.

"Yo nunca la he visto, no sé quién es, yo lo que sé es que es una persona que sufre de la misma enfermedad que sufría yo, porque el alcoholismo es una enfermedad. Con este corazón enfermo y herido yo se lo pido a esa señora, que acepte la ayuda que yo tengo para ofrecerle, que ella aceptando mi ayuda me va a hacer sentir mejor", expresó el cantante.

"Quiero verla, quiero darle un abrazo, porque yo sé que esa señora necesita un abrazo. Yo se lo voy a dar, señora, con el corazón. Con el mismo corazón que usted rompió sin querer", añadió.

"¿Qué fue un acto irresponsable? Sí. ¿Qué se llevó una vida inocente? Sí. ¿Qué le arrebataste un hijo, un hermano, un primo y un amigo a mucha gente? Sí, pero, a la misma vez, no fue de maldad, porque todo fue bajo los efectos de una gran enfermedad de la cual yo también sufro", puntualizó el artista, que no pudo evitar romper a llorar al decir que quiere abrazarla y ayudarla.

Arcángel está atravesando el momento más doloroso de su vida tras la repentina muerte de su hermano pequeño, que falleció el pasado 21 de noviembre a los 21 años a causa de un accidente de tráfico en San Juan después de que una mujer que conducía en dirección contraria chocase de frente contra el Can-Am que conducía el joven.

