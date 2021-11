Accidente masivo deja saldo de 22 heridos en Guantánamo

Accidentados (i) y Camión que se volcó en Guantánamo (d) Foto © Collage Radio Guantánamo

Un accidente masivo ocurrido en la tarde de este lunes luego de que un camión se volcara en un vial montañoso del municipio Yateras, en la provincia de Guantánamo, dejó una veintena de heridos, cuatro de ellos de carácter crítico.

Camión con chapa particular que se volcó este lunes en un vial montañoso de Guantánamo (Foto: Radio Guantánamo)

“Hasta las 20:00 horas [lunes] no se reportan fallecidos y el saldo general es de 22 personas asistidas, 20 lesionados, 4 código rojo, 16 verde y dos amarillo”, precisó Radio Guantánamo.

Asistencia a los heridos en el hospital Agostinho Neto, de Guantánamo (Foto: Radio Guantánamo)

El telecentro local, Solvisión, aclaró que el código rojo hace referencia a “condición de salud extrema que amenaza la vida del paciente y requiere una intervención médica inmediata”; el código amarillo significa “condición aguda, no amenazante de la vida”, y el verde alude a “condición de salud que puede ser aguda pero no compromete el estado general del paciente y no representa un riesgo evidente”.

El siniestro, ocurrido en la Loma de Boquerón, en el citado municipio guantanamero, tuvo lugar luego de que volcara un camión particular (con chapa P 119529), que transportaba pasajeros.

El chofer, Jorge Pérez Preval, refirió “la rotura de una barra de trasmisión y la urgencia de maniobrar hasta volcar el vehículo para evitar peores consecuencias”.

Sobre las seis y media de la tarde arribaron al Hospital General Dr. Agostinho Neto, de Guantánamo, unas siete ambulancias para brindar atención a los heridos.

El accidente de Guantánamo ocurrió un día después de que un ómnibus de Transgaviota se volcara en el municipio Sibanicú, en la provincia de Camagüey, dejando al menos un fallecido y varios heridos.

También el domingo, otro accidente de tránsito ocurrido en las inmediaciones del municipio Guanabacoa, en La Habana, ocasionó al menos una víctima mortal. En ese caso, el siniestro se registró en la calle 4ta y 8 vías, en la Autopista Nacional.

El Ministerio de Transporte (MITRANS) anunció a principios de noviembre que durante los primeros nueve meses de este año se registraron 350 muertes en accidentes de tránsito y más de 3,700 lesionados en Cuba.

Hasta septiembre, se computaron 5,612 accidentes en la vía pública -según cifras oficiales- dato superior al registrado en igual período del 2020.

En el 51 por ciento de esos accidentes de tránsito se reportó al menos una víctima mortal, aunque disminuyó en un 13% la cantidad de heridos.