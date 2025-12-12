Otra tragedia ligada a los apagones: Pareja muere asfixiada en Pinar del Río al usar una planta eléctrica

Vídeos relacionados:

Una nueva tragedia golpea a Pinar del Río en medio de los prolongados apagones que mantienen al país en una espiral de riesgo y desgasto cotidiano.

Una pareja identificada como Carmelo y Niurka fue hallada sin vida dentro de su vivienda en la calle Alameda, entre la Secundaria 1200 y la bodega Los Padrinos, tras encender una planta eléctrica para afrontar la falta de corriente.

La información fue divulgada en Facebook por la página Nio reportando un crimen, que recibió el testimonio de una vecina bajo anonimato.

Según el relato, la pareja celebraba el regreso de Carmelo al trabajo como taxista, pero el festejo quedó interrumpido la noche del martes cuando la electricidad se fue nuevamente.

Ante la oscuridad, encendieron un generador, una práctica que se ha vuelto habitual en el país debido a los apagones de hasta más de 20 horas, pero que expone a las familias a un peligro mortal.

Al no tener noticias de ellos al día siguiente, el hermano de Carmelo y un vecino se vieron obligados a derribar la puerta alrededor de las 9:00 am del miércoles. Los encontraron sobre la cama, sin señales de vida.

Las primeras impresiones apuntan a una posible asfixia por inhalación de gases del generador, aunque la confirmación oficial depende de las autoridades forenses.

Una comunidad quebrada por una tragedia evitable

El barrio permanece conmocionado. Vecinos y amigos expresaron dolor por la muerte de Carmelo y Niurka, y varias personas cercanas confirmaron la veracidad de los hechos:

"Lamento esa gran pérdida para mi amiga Yaquelin y para su hermana que falleció, que éramos amigas", escribió una mujer.

Los comentarios en el post dibujan un panorama de miedo, precariedad y resignación, donde las plantas eléctricas -convertidas en la única vía para cocinar, dormir con ventilación o preservar alimentos- representan a la vez una solución y una amenaza.

Una usuaria alertó sobre la actitud de su vecina: "Tiene una planta muy ruidosa que no conecta y cree que me va a perjudicar a mí si la enciende… pero también pone en riesgo su vida y la de su hijo".

Otro testimonio recordó un caso en Guanabacoa, donde una pareja fue encontrada desmayada por intoxicación y sobrevivió por poco. "La planta no se puede poner dentro de la casa por los gases", recalcó.

Las tragedias se repiten dolorosamente: "Ayer mismo hizo tres meses que a mis vecinos también les pasó. Niurka, Yoandry y su niño Pedritín, de solo 6 añitos", dijo otro internauta.

Varios usuarios señalan que las familias colocan los generadores dentro de las casas para evitar robos.

Esa contradicción mortal se ha vuelto el retrato de un país donde los apagones constantes obligan a elegir entre perder el equipo o arriesgar la vida.

"Las personas saben que esas plantas no se deben dejar dentro, pero tampoco pueden ponerlas afuera porque se las roban… Están acorraladas", dijo uno.

"Si no existieran los duros apagones nadie estuviera expuesto a este tipo de muerte. El gobierno está matando al pueblo de una forma u otra", escribió otro, reflejando la indignación generalizada.

Incluso quienes no poseen generadores sufren: "Mis vecinos la ponen pegada a mi casa, y no le hace daño a ellos, pero a mí sí. Ese olor es muy fuerte, soy asmática y no duermo por ese gas que me tiene mal", denunció otra afectada.

La muerte de Carmelo y Niurka vuelve a exponer cómo la crisis energética empuja a la población a medidas desesperadas que derivan en tragedias recurrentes, mientras continúan los apagones que trastornan la vida del país.

Advertencia importante:

Nunca se debe encender una planta eléctrica de combustión (diésel o gasolina) dentro de una vivienda o espacio cerrado.

Estos equipos emiten monóxido de carbono (CO), un gas altamente tóxico, incoloro e inodoro, que puede provocar asfixia en pocos minutos.

El generador debe colocarse en el exterior, en un área bien ventilada y alejada de puertas y ventanas, para evitar la acumulación de gases mortales.