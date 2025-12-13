Accidente entre una Yutong y una camioneta deja un herido grave en Santiago de Cuba

Foto © Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

Un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este sábado en la autopista de Santiago de Cuba involucró a una camioneta y a un autobús de la Empresa de Ómnibus Nacionales que cubría la ruta Cienfuegos–Guantánamo, según reportes difundidos en redes sociales por testigos y periodistas locales.

De acuerdo con una publicación realizada en el grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!", el usuario Pedro Domínguez informó que el choque tuvo lugar a unos 5 a 10 kilómetros antes del entronque de San Luis, alrededor de las 4:00 am.

Domínguez precisó que el accidente no fue responsabilidad del conductor de la Yutong.

Según su testimonio, el chofer de la camioneta -una BAW- se quedó dormido al volante y terminó impactando directamente contra el ómnibus.

Las imágenes compartidas tras el siniestro muestran la camioneta con la parte delantera completamente destruida y sin la puerta del lado del conductor, mientras que el autobús terminó fuera de la carretera, aparentemente sin daños visibles de consideración.

A pesar de la violencia del impacto, no se han reportado fallecidos hasta el momento.

No obstante, aunque sobrevivió al accidente, el conductor de la camioneta sufrió heridas de consideración y fue trasladado a un hospital de Santiago de Cuba, donde permanece ingresado.

De acuerdo con la información, presenta tres lesiones en el hígado, una hemorragia interna asociada a esas lesiones y una rodilla gravemente dañada.

La magnitud de los destrozos en el vehículo llevó a varios internautas a expresar su asombro por el hecho de que el chofer haya sobrevivido. "Mirando los daños, sería un milagro", comentó un usuario en la publicación.

Horas después del accidente, el periodista Yosmany Mayeta Labrada compartió en Facebook un video grabado desde un vehículo que pasó por la zona.

En las imágenes se observan la guagua y la camioneta involucrados, otra guagua Yutong, agentes de la Policía y varias personas con bultos y paquetes, presumiblemente pasajeros del ómnibus siniestrado que aguardaban en el lugar tras el incidente.

En la sección de comentarios, internautas aprovecharon para alertar sobre las condiciones de trabajo y descanso de los choferes del transporte interprovincial.

Una santiaguera relató que había viajado recientemente en un ómnibus que salió a las 4:00 pm y llegó a las 9:00 am del día siguiente, para luego regresar esa misma tarde. "Esas personas no pueden descansar ni cuatro horas porque el viaje es largo y agotador", señaló.

Otro residente de Palma Soriano afirmó que pasó por el lugar alrededor de las 8:15 am y aún permanecían los vehículos accidentados y la Policía.

También hubo comentarios que recordaron la peligrosidad del tramo entre San Luis y Palma Soriano, especialmente en el mes de diciembre, cuando históricamente se registran accidentes. "Dios proteja y bendiga ese tramo", escribió una usuaria.

Una periodista que participó en el debate resumió la preocupación general al señalar que el organismo humano se colapsa cuando no hay descanso suficiente, y que a ello se suman, en muchos casos, violaciones de las normas del tránsito, lo que convierte estos accidentes en una tragedia evitable.

El suceso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de la fatiga al volante y las condiciones en que se realizan los viajes por carretera en el oriente del país, especialmente durante la madrugada y en fechas de alto tránsito.