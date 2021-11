Panamá saca a Cuba de lista de países de alto riesgo por Covid-19

Cubanos de viaje a Panamá Foto © CiberCuba

El gobierno de Panamá sacó a Cuba de su lista de países de alto riesgo por la transmisión de la Covid-19, de acuerdo con los análisis epidemiológicos de las incidencias de casos diarios confirmados por millón de habitantes y de las variantes de riesgo o preocupación clasificadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Ministerio de Salud panameño actualizó, mediante la Resolución No. 2878 que publica la Gaceta Oficial de ese país, los países que se mantienen confirmados como de alto riesgo, de acuerdo con los parámetros de la OMS.

En ese listado están Islas Caimán, Barbados, Anguila, Bonaire, Grecia, Austria, República Checa, Estonia, Serbia, Latvia, Litjuania, Slovenia, Hungría, Islas Faroe, Irlanda, Montenegro, Croatia, Netherlands, Slovakia, Bélgica, Bulgaria, Armenia, Ucrania, Jersey, Giorgia, Guernsey y el Reino Unido.

Esta resolución está vigente desde el 11 de noviembre y deroga la emitida en agosto último, en la que Cuba sí estaba incluida como país de alto riesgo por Covid-19.

Panamá tiene establecido que las personas procedentes de países clasificados como de alto riesgo y no cuenten con un esquema de vacunación completo, deberán cumplir 72 horas de cuarentena en su domicilio (si es residente) o en un hotel autorizado bajo su costo (turistas).

Para finalizar el período de aislamiento deberán realizarse una prueba PCR o de antígeno, cuyo resultado sea negativo.

Este martes el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó cuatro fallecidos por COVID-19 y 136 contagios de coronavirus, tras el análisis de 14,738 muestras.

La cifra revela 6 casos más que en la jornada precedente y cuatro decesos, luego de varios días reportando cero muertes.

Panamá resulta un punto clave en la movilidad de los cubanos en los últimos años, tanto como país de escala o como destino final.

Desde el 15 de noviembre la aerolínea Copa Airlines vuela diariamente entre Ciudad Panamá y La Habana, según la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios (ECASA).

Hasta este 30 de noviembre están vuelos diarios con llegadas a la capital de la isla a las 10:05 a.m., a las 11:45 p.m. y a las 12:30 a.m.

También este mes la Embajada de Panamá en la isla informó que los cubanos que viajen a un tercer país, con escala allí menor a 12 horas, no tendrán necesidad de solicitar visado de ese país.

“Recordamos a todos los viajeros que Panamá no requiere visa de tránsito para ciudadanos cubanos, pero el tránsito no puede ser mayor a 12 horas. No hay excepciones a este límite. Las personas que excedan este límite de 12 horas deben tener visado y cumplir con los requisitos sanitarios establecidos”, aseguró la sede diplomática panameña en sus redes sociales.