Opositor Silverio Portal vuelve a ingresar en prisión

El preso político cubano Silverio Portal Contreras volvió a ingresar en prisión este martes por orden de la Seguridad del Estado, cuyos responsables revocaron la licencia extrapenal que le había sido concedida debido a sus padecimientos físicos. Ahora deberá cumplir en prisión los 4 meses que le faltaban para agotar su sentencia.

“Nuestro hermano Silverio Portal Contreras, dirigente del CID, se encuentra detenido en estos momentos en la prisión 1580 del municipio San Miguel del Padrón, La Habana, por orden de la Seguridad del Estado y oficiales de este mismo lugar”, denunció la activista Laura María Labrada Pollán en sus redes sociales.

Tal y como explicó, “Silverio estaba en su casa con una licencia extrapenal ya que le faltaban 4 meses por cumplir su sanción y a partir de hoy le comunicaron estos esbirros que debía concluir su sentencia en prisión”.

Portal, quien pasó más de dos años en prisión en Cuba por sus ideas políticas, fue uno de los ciudadanos cubanos que consiguió burlar el cerco policial y salir a las calles a manifestarse en las horas previas a la Jornada Cívica por el Cambio convocada para el pasado 15N.

"Silverio Portal Contreras elige la Libertad. ¡Patria, Vida y Libertad!" dijo el cubano en su perfil de Facebook, compartiendo varias imágenes de su marcha por la ciudad y del momento en que depositó sus flores blancas ante un busto de José Martí.

Excarcelado a finales de 2020 por razones médicas, Portal Contreras sufrió torturas y malos tratos en la cárcel que pusieron en peligro su integridad física y que agravaron aún más su delicado estado de salud. Como consecuencia de su deterioro, el opositor sufrió isquemias en prisión, padece de parálisis en la mitad de su cuerpo y perdió la visión de un ojo.

“Responsabilizo y responsabilizamos a Díaz-Canel y al DSE de lo que le pueda ocurrir a tan patriota y valiente hermano. Pido al mundo que alcemos nuestras voces por nuestro hermano Silverio Portal Contreras y por todos los presos políticos”, exigió Labrada Pollán, demandando el cese de “la violencia, represión y maltrato hacia los presos políticos y hacia quienes desean un cambio en Cuba”.

Minutos antes de ingresar en el centro penitenciario, el activista por los derechos humanos grabó un video que compartió en redes sociales.

“En estos momentos me encuentro delante de la prisión 1580, en la que voy a ingresar después de haber sido condenado por la Seguridad del Estado a 4 años de privación de libertad. Estaba con licencia extrapenal por haber sufrido una isquemia y un infarto cerebral. No me siento bien todavía y temo por mi salud y mi integridad física en prisión”, declaró el opositor, poniendo énfasis en sus palabras sobre su delicado estado de salud.

Por su parte, Lucinda González Gómez, esposa del opositor denunció también el reingreso en prisión de Portal. “Hoy la dictadura castroscomunista vuelve a encarcelar a un hombre inocente. Silverio Portal Contreras nuevamente se encuentra en las garras de la seguridad del Estado en la 1580 de San Miguel del Padrón y como siempre les digo cubanos: Prohibido olvidar”.

A finales de abril, el exprisionero político y de conciencia denunció el acoso que sufría por parte la Seguridad del Estado y declaró públicamente sus sospechas de que los represores buscaban la forma de enviarlo nuevamente a prisión.

Silverio Portal fue encarcelado por los delitos de desacato y desorden público en 2018. Tras una intensa campaña por su liberación fue puesto en libertad. Sin embargo, desde que le fue concedida la licencia extrapenal por motivos de salud, el opositor denunció el acoso constante al que estaba siendo sometido.

“Presiento que quieren acabar conmigo nuevamente y es obra de la Seguridad del Estado”, aseguró en abril. Ahora, tras participar en las manifestaciones convocadas por la sociedad civil para el 15 de noviembre, el opositor de 75 años y precaria salud vuelve a las mazmorras del régimen totalitario cubano.