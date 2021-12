Bad Bunny es el artista más escuchado de Spotify en 2021 por segundo año consecutivo

Bad Bunny Foto © Instagram / Bad Bunny

¡Bad Bunny continúa siendo el rey de Spotify! Por segundo año consecutivo, el artista puertorriqueño es el más escuchado de la plataforma de streaming a nivel global.

El año pasado, el Conejo Malo se convirtió en el cantante más escuchado, el primero en habla hispana en ocupar este privilegiado puesto en la historia de Spotify. Un logro que vuelve a validar este 2021 con más de 9.100 millones de escuchas.

A Bad Bunny le siguen en el top 5 de los más escuchados Taylor Swift, BTS, Drake y Justin Bieber. Siendo "drivers license" de Olivia Rodrigo la canción más escuchada del año de toda la plataforma en todo el planeta.

La segunda canción más escuchada este año ha sido "MONTERO (Call Me By Your Name)" de Lil Nas X, mientras que la tercera posición es de "Stay", de The Kid LAROI junto a Justin Bieber. Llama la atención que ninguna de las top 10 sean precisamente del cantante más escuchado de la plataforma.

Con este nuevo hito, la lista de logros de Bad Bunny continúa creciendo en un año en el que ha sacado varios sencillos y colaboraciones pero ningún álbum. Y ni falta que le ha hecho para seguir haciendo historia. Uno de sus últimos récords ha sido convertirse en el primer artista en tener 100 vídeos con más de 100 millones de reproducciones en Youtube.

No cabe duda de que Benito Martínez -más conocido por su nombre artístico- es uno de los artistas más aclamados de los últimos tiempos y continúa reafirmándolo con logros como este. ¡Enhorabuena!

