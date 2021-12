Madre de balsero que arribó a Miami: “Ayúdenlos, que no son niños malos"

La madre de uno de los balseros (i) y Grupo de 7 balseros que arribaron el lunes a Miami (d) Foto © Collage YouTube/screenshot-Telemundo 51

Los siete balseros que desembarcaron el lunes al sur de Coral Gables se encuentran retenidos en un centro de transición y su destino está en las manos de un juez. Desde Cuba, la madre de uno de ellos suplicó que su hijo y el resto de los migrantes no sean devueltos a la isla.

“Ayúdenlos, que no son niños malos…pero no pueden más. ¿Sabes el riesgo que corrieron tantas horas a remo? Ya pueden imaginar cómo estaban esos jóvenes, que ya no pueden más", dijo en declaraciones a Telemundo 51 Marianela Palma.

"Era preferible morir en el mar que tener que morir aquí. Ayúdenlos, por favor”, añadió la mujer, que no dudó en enviar un mensaje a su hijo, llamado Pedro Miguel.

“Mi niño, si tú estás viendo este video, mi amor, te amo mucho mucho y cuídate mucho, y lucha mi amor y ten el propósito que siempre quisiste, mi vida. Tu madre y tu hermano, todo el mundo, te queremos mucho, te vamos a extrañar, pero te queremos, mi amor y te vamos a apoyar siempre”, concluyó la conmovida madre.

El abogado Wilfredo Allen recordó al citado medio que “ser cubano solamente no te da asilo político” y que incluso ganar la entrevista de “miedo creíble” no garantiza una entrada legal a EE.UU., aunque sí el derecho a presentar un caso completo frente a un juez de inmigración para pedir asilo.

Allen acotó que aunque los pueden deportar, “en estos momentos no se están deportando migrantes a la isla porque Cuba no está en condiciones de recibir a nadie”.

El grupo de siete balseros cubanos desembarcaron sobre las 6 de la tarde del 6 de diciembre por la zona de Matheson Hammoks Park, al sur de Coral Gables, en Miami-Dade, tras ocho días de un viaje a remo que iniciaron en Playa Baracoa, en Bauta, provincia de Artemisa.

Los migrantes, con edades entre 22 y 40 años, recibieron alimentos y atención médica inmediata además de mantas para abrigarse.

Tras el inicio el pasado 1 de octubre del nuevo año fiscal, continúa al alza tanto la detención de balseros en altamar como el arribo ilegal de migrantes cubanos a costas de los Cayos o de la Península de Florida.

En los últimos meses los guardacostas estadounidenses y la patrulla fronteriza ha venido advirtiendo a los migrantes que pretenden llegar al territorio por vía marítima que las autoridades permanecen atentas a los intentos de ingresos irregulares, y aconsejó que no se embarquen.

En el pasado año fiscal (del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021), la guardia costera rescató a 838 balseros cubanos en altamar o en las costas.