Encuentran balsa a la deriva cerca de los cayos de Florida

Una balsa a la deriva fue hallada frente a Long Key, en los cayos de Florida, según un video publicado en Instagram por la cuenta verificada @pesca_en_los_cayos.

En las imágenes, grabadas el pasado 11 de octubre, se observa la embarcación volcada a unas ocho millas mar afuera. “Miren mi gente, esto es un bote balsero tirado, la marejada lo viró (...) esperemos que todos estén bien”, dice el autor del video mientras se acerca al bote, que describe como “otro naufragio de cubanos”.

El hombre señala que la balsa no tenía las marcas amarillas con el mensaje “OK” que la Guardia Costera de Estados Unidos suele colocar en las embarcaciones interceptadas, con la fecha del rescate y la confirmación de que los migrantes fueron localizados con vida. “No se le ve que dice OK por ningún lugar, claro está, está boca abajo, está virado, la marejada lo viró, pero bueno, esperemos que todos estén bien”, comenta.

El hallazgo se produce en un contexto de fuerte caída en los intentos de llegada por mar a Estados Unidos. De acuerdo con datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), durante el último año fiscal llegaron por vía marítima 857 migrantes, una cifra considerablemente menor a la de ejercicios anteriores. Desde febrero de 2025, las interceptaciones cayeron de forma sostenida: en enero se registraron 139 y en agosto solo 39, el número mensual más bajo en años.

El descenso coincide con el endurecimiento de las políticas migratorias tras la llegada al poder del presidente Donald Trump, que puso fin a los programas de ingreso humanitario y reforzó los controles marítimos y fronterizos. Los cruces irregulares por la frontera sur de Estados Unidos también han caído a su nivel más bajo en medio siglo, según datos de agencias federales citados en informes recientes sobre la aplicación de nuevas restricciones en la frontera y el cierre del sistema de asilo.

La publicación del video en redes sociales ha generado preocupación entre usuarios cubanos que temen que se trate de una de las muchas travesías fallidas de migrantes que parten de la isla en busca de llegar a Florida. En Instagram el creador pidió compartir las imágenes “por si hay familiares desaparecidos o que reconozcan la embarcación”.

