Desaparecen jóvenes tras salir en botes desde Niquero rumbo a Jamaica

Un grupo de al menos 16 cubanos, entre ellos varios jóvenes de Niquero, en la provincia de Granma, se encuentra desaparecido tras salir en tres botes rumbo a Jamaica.

Según confirmaron familiares, al menos uno de los navíos habría naufragado cerca de las costas jamaicanas.

Los desaparecidos partieron el domingo desde la zona conocida como Palma de la Cruz, en el municipio granmense de Niquero, con destino a Montego Bay (Jamaica), según relató a CiberCuba Yariennis Guevara Tamayo, familiar de algunos de los tripulantes.

“Salieron tres embarcaciones. Ahí está el video que yo les mandé, donde el bote de ellos se viró. Los que estaban cerca dicen que se quedaron al lado de la chalupa, eso fue de las tres o cuatro de la tarde del martes. Pero no se ha sabido más nada”, contó Guevara.

La joven explicó que las tres embarcaciones zarpadas del litoral sur de Granma se separaron durante la travesía.

Una de ellas, en la que viajaban sus familiares, naufragó cerca de Jamaica, pero hasta el momento no hay confirmación de rescates ni reportes oficiales.

“Queremos ayuda, que nos ayuden a buscar por allá, por Cabo Cruz, que es por donde se coge para ir a Jamaica. O por Jamaica mismo, que los salgan a buscar. Ya no aguantamos más”, imploró.

La familia, desesperada, pide a los cubanos que viven en Jamaica que intenten averiguar si los viajeros fueron rescatados por los guardacostas jamaicanos o si permanecen a la deriva.

De acuerdo con la información confirmada a este medio, entre los desaparecidos identificados se encuentran:

Idionis Bilte, 28 años

Yoni Alejandro Tamayo, 18 años

Omar Guevara Pérez, 50 años

Danni Guevara Tamayo, 28 años

Otros tripulantes serían originarios de Las Coloradas y Palma de la Cruz, comunidades costeras de Niquero desde donde, según los familiares, han salido varios grupos en los últimos días con destino a Jamaica, huyendo de la crisis económica y social en Cuba.

Guevara señaló que no se ha encontrado ningún cuerpo ni restos del bote, y que la falta de respuesta oficial agrava la angustia de las familias.

“Queremos tener a nuestra familia, saber si están vivos o muertos. Pero no saber nada es lo más doloroso”, expresó afligida.

Guevara explicó que algunas personas residentes en Jamaica, cubanos legalizados en ese país, fueron quienes alertaron a los familiares en Cuba sobre el posible naufragio.

“Ellos se comunicaron con gente allá y así nos llegó la información”, contó.

La familia pide ayuda urgente a los cubanos que viven en Jamaica para confirmar si los desaparecidos fueron rescatados por los guardacostas o si permanecen en paradero desconocido.

“Hemos escrito a varias instituciones, pero nadie responde, los teléfonos no los contestan”, lamentó.

Desde Estados Unidos, donde reside, Guevara describió la angustia que viven sus familiares en Cuba. “Mi tía perdió a sus dos hijos y al padre de uno de ellos. La gente está desesperada, llorando en las calles. Son muchachos jóvenes, sin trabajo, sin comida, sin medicamentos, sin nada. Nadie responde por ese pueblo que está sufriendo”, dijo con voz entrecortada.

También explicó que las malas condiciones del tiempo pudieron haber provocado el naufragio. “Había un frente frío, el mar estaba muy malo, las olas se levantaban, y parece que la chalupa se viró. No entiendo nada”, relató.

Conmovida, hizo un llamado a la solidaridad: “A todos los cubanos que estén en Jamaica, por favor, ayúdennos. No queremos nada material, solo saber de ellos, aunque sea para traerlos de vuelta vivos. Que nos ayuden, que el cubano tiene un corazón grande”.

Las autoridades cubanas no han emitido ninguna comunicación oficial sobre la desaparición, y no hay constancia de operaciones de búsqueda o rescate en el mar Caribe por parte de las autoridades de Cuba o Jamaica.